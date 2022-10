Kolumne Tribüne – All inclusive Trin statt Ayia Napa, Bergwald statt Strand. Warum ein Familienlager im Bergwaldprojekt fast keine Nachteile hat. Franziska von Grünigen

Die Woche war intensiv, anstrengend und lustig. Auch wenn die Kinder abends weniger müde waren als erwartet. Foto: Matthias Pfammatter

«Das wäre gar nichts für mich!», schrieb mir meine beste Freundin per Whatsapp – direkt aus ihren Pool-Ferien in Zypern. Ich hatte ihr kurz vorher ein Foto geschickt aus meinen Familienferien: schlammige Schuhe in dreckigen Gamaschen. Daneben Arbeitshandschuhe, eine Handsäge und eine imposante Zweihandbaumschere.

«Werdet ihr dafür wenigstens bezahlt?», fragte sie ausserdem und lieferte neben einem die Zunge rausstreckenden Smiley auch noch ein paar Ferienimpressionen aus ihrem All-inclusive-Hotel mit: Bikini-Fotos im zypriotischen Sonnenuntergang, Füsse in Wellen, ein Buffet, das keine Wünsche offenzulassen scheint.

Ich liebe meine beste Freundin über alles – aber gemeinsam in die Ferien könnten wir wohl nicht. Während sie in der Mittelmeersonne die Seele baumeln liess, schwitzen wir in den Bergwäldern rund um Trin, Flims und Laax. Wir hatten uns für eine Woche Bergwaldprojekt angemeldet, für ein Familienlager – in der Hoffnung, die Kinder wären vom täglichen Arbeiten in der Natur so müde, dass ihnen zum Streiten keine Energie mehr bliebe.

Die Rechnung ging fast auf. Tagwache in der Jugi um 6.30, Frühstück um 7 Uhr, Abfahrt an die wurzelig-verwunschenen Arbeitsorte: 8 Uhr. Dann: Haseläste schneiden. Einzelschütze zimmern, die kleine Eichen vor dem Hunger der Hirsche retten sollen. Neophyten ausreissen. Schlagholz sammeln. Zum Zmittag Suppe über dem Lagerfeuer.

Am Nachmittag Pfeilbogen basteln, Stecken schnitzen, die Rheinschlucht bestaunen, Stäckliverbannis spielen. Zum Zvieri Bergkäse, Gurken-Orkas, Zickzack-Äpfel, von den Zivis im Schneidersitz mit Hingabe gerüstet. Und kaum waren wir jeweils um 17 Uhr von unseren Waldabenteuern zurück, kickten die fussballbegeisterten Kinder im langen Gang der Jugi bis zur Erschöpfung mit einem Softball, während die anderen im Aufenthaltsraum Schwäne falteten, «Schummel Hummel» spielten oder sich Geschichten erzählen liessen.

Die Woche war intensiv, naturverbunden, sinnstiftend, anstrengend, schön, lustig. Und die Kinder möchten wieder hin, auch wenn der Arbeitseifer gelegentlich erstaunlich schnell aus ihren Körpern wich. Deshalb ging wohl auch die eingangs erwähnte Rechnung nur fast auf.

Als ich nämlich am zweitletzten Tag – unterwegs zu den beiden Streithähnen, die ich in der Ferne Zetermordio schreien hörte – im steilen Bergwaldgelände unglücklich ausrutschte und mir das Sprunggelenk übel verknackste, wünschte ich mir für einen winzig kleinen Moment, ich sässe auch am Pool in Zypern und würde das süsse Nichtstun geniessen. All inclusive halt – auch bei uns.

