Internationale Militärausstellung «W81» – «Alle Affen gaffen Waffen» Vor 40 Jahren demonstrierten mehrere Tausend Personen gegen eine Militärausstellung in der Eulachhalle. Der Protest endete mit Ausschreitungen und Verhaftungen. Miguel Garcia

Bis zu 5000 Personen nahmen am Samstag, 27. Juni 1981, an der Demonstration im Stadtzentrum teil. Foto: Schweizerisches Sozialarchiv

Winterthur schien für einen Moment im Zentrum der weltweiten Misere des Kalten Krieges zu stehen: «Eine Schweizer Stadt öffnet ihre Tore für Waffenhändler aus aller Welt. Auch für jene aus der Dritten Welt […], die gezwungen sind, Waffen zu kaufen, weil in Ost und West aufgerüstet wird wie verrückt – währenddem ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Männer verhungern», schrieb eine Leserbriefschreiberin in der «Winterthurer Arbeiterzeitung» (AZ). Sie bezog sich damit auf die Kriegsmaterial-Ausstellung «W81», die vom 29. Juni bis am 4. Juli 1981 in der Eulachhalle stattfand.

