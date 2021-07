Fusion Region Andelfingen – Alle Behörden sind für die kleine Andelfinger Gemeindefusion In Adlikon, Humlikon und Andelfingen herrscht Einstimmigkeit: Sämtliche Behörden empfehlen die Kleinfusion zur Annahme. Markus Brupbacher

Blick auf Andelfingen aus der Luft, in der Bildmitte der markante Kirchturm, rechts der Bahnhof. Foto: Madeleine Schoder

Aus Sicht der Behörden ist die Sache eindeutig: Die zwei kleinen Weinländer Gemeinden Adlikon und Humlikon sollen sich der grossen Nachbarin Andelfingen anschliessen. Konkret geht es um den Anschluss der Politischen Gemeinden Adlikon und Humlikon an jene von Andelfingen sowie um die Integration der beiden Primarschulgemeinden in jene von Andelfingen.

«Für alle positiv»

Am Montagmorgen haben die Verantwortlichen der beiden Fusionsvorhaben die zwölf Behördenbeschlüsse an einer Medienorientierung vorgestellt. Die Beschlüsse der Gemeinderäte, Schulpflegen und Rechnungsprüfungskommissionen (RPK) sind als Empfehlungen zuhanden der Stimmbevölkerung zu verstehen, die am 28. November an der Urne über die beiden Fusionsvorhaben abstimmen wird. Der Start der zwei neuen vergrösserten Gemeinden wäre für den 1. Januar 2023 vorgesehen.