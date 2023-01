Energie in Winterthur – Alle entwarnen – und Winterthur informiert für den Worst Case Trotz positiver Energie-News verschickt Winterthur eine Broschüre, die die Bevölkerung auf eine Strommangellage vorbereitet. Deborah von Wartburg

Schulunterricht bei Kerzenlicht. Die Stadt Winterthur will seine Einwohnerinnen und Einwohner auf eine Energiemangellage vorbereiten. Symbolfoto: Franziska Rothenbuehler

Der Strom fliesst nur vier Stunden am Stück, Züge fahren gar nicht, und auch das Internet ist tot. So beschreibt die Stadt den Ernstfall einer Strommangellage in einer neuen Broschüre, die sie letzte Woche an alle Haushalte verteilte.