Servette

Die Genfer haben eine unruhige Woche hinter sich. Am Montag trennten sie sich von Sportchef Philippe Senderos und vermeldeten den Transfer von Kevin Mbabu. Der Nationalspieler will sich neuen Schwung holen in Genf. Er könnte bereits heute Abend auf der Schützi auflaufen. Sein Konkurrent Mussa Diallo ist gesperrt und die eigentliche Nummer 2, der gebürtige Winterthurer Moritz Bauer, stand in diesem Jahr noch nie im Aufgebot von Trainer Alain Geiger.