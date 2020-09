Corona in den Altersheimen – «Alle hatten Angst, das Haus zu betreten, sogar der Pfarrer» Nirgends forderte das Virus mehr Menschenleben als in Institutionen für Betagte. Nach erneuten Ausbrüchen drohen wieder Besuchsverbote. Der oberste Kantonsarzt ist skeptisch. Er appelliert an die Solidarität. Roland Gamp , Marc Brupbacher

Kontakt nur durch die Scheibe: Auch im Basler Alterszentrum Holbeinhof galt ein striktes Besuchsverbot. Foto: Kostas Maros

Als ein Senior das erste Mal hustet, ziemlich stark sogar, bleibt das Personal ruhig. «Niemand glaubte so richtig daran, dass dieses Virus bis zu uns kommt», sagt die Leiterin für Pflege und Betreuung. Doch Corona hat bereits einen Weg in das Alterszentrum in der Ostschweiz gefunden. Innert wenigen Tagen steckt sich ein Drittel der insgesamt 52 Bewohnenden an. Elf von ihnen sterben schliesslich an den Folgen von Covid-19.