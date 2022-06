Klare Resultate – Alle Migros-Genossenschaften lehnen Alkoholverkauf ab Das Migros-Sortiment bleibt in der ganzen Schweiz alkoholfrei. Die Nein-Anteile fallen zum Teil wuchtig aus. UPDATE FOLGT

Die Genossenschafter durften über den Alkoholverkauf abstimmen. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die Migros verkauft auch in Zukunft keine alkoholischen Getränke: Die Stimmenden aller zehn Genossenschaften haben sich gegen den Verkauf von Alkohol in den orangen Läden ausgesprochen, wie die Migros am Donnerstag mitteilte. Das Nein war teils wuchtig.

SDA/oli

