Nach Ausbruch der Vogelgrippe – Alle Vögel im Entenweiher Seuzach müssen getötet werden Ein infizierter Graureiher kostet die Vögel im Seuzacher Entenweiher das Leben. Das Veterinäramt hat Schutz- und Überwachungszonen ausgerufen.

Mandarinente, Blässhuhn, Brandgans, Kastanienente: Der Seuzacher Entenweiher ist das Zuhause für eine Vielzahl von Vögeln und beliebt bei Besucherinnen und Besucher jeden Alters. «Es ist ein sehr schöner und erholsamer Ort für Gross und Klein», schreibt der Natur- und Vogelschutzverein Seuzach und Umgebung, der sich um die Tiere kümmert.

Im Weiher finden sich aber nicht nur die Enten und Gänse des Vereins, es kommen auch verschiedene Wildvögel zu Besuch. So landete vor einigen Tagen ein Graureiher im Gehege. Was normalerweise ein Grund zur Freude ist, entpuppte sich als unglücklicher Zufall. Denn der Reiher war krank. «Wir mussten ihn töten und dem Veterinäramt einschicken», sagt Karl Steinmann, Präsident des Naturschutzvereins.

Einige Tage später erkrankte und starb ein Pfau, auch diesen schickte der Verein ein. Gestern wurden die Resultate bekannt: Es ist die Vogelgrippe. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen teilte mit, dass es sich um den ersten Fall des H5N1-Virus in der Schweiz in diesem Winter handle.

Für den Seuzacher Entenweiher sind das schlechte Neuigkeiten. Das kantonale Veterinäramt verfügte, dass sämtliche Tiere im Weiher eingefangen und getötet werden müssen. «Das ist schon sehr traurig. Viele kümmern sich mit Herzblut um die Vögel», sagt Steinmann. Die Betreuerinnen und Betreuer würden fast jede der Enten und Gänse persönlich kennen.

Insgesamt sind 42 Tiere des Vereins betroffen, dazu kommen alle Wildvögel wie beispielsweise Stockenten, die das Unglück hatten, sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufzuhalten. Die Massnahmen werden allesamt vom Veterinäramt durchgeführt. «Es handelt sich um eine hochansteckende Tierseuche, die uns keinen Spielraum lässt», sagt Kantonstierärztin Regula Vogel.

Die Tiere würden schonend und fachgerecht getötet und auch alle noch einmal untersucht, um weitere Daten über die Krankheit gewinnen zu können. Danach werde man versuchen, Wildvögel mit Bändern und Glitzersachen vom Weiher fernzuhalten: «Es ist aber nicht möglich, den Weiher vom Virus zu reinigen», sagt Vogel.

Rund um den Entenweiher hat das Veterinäramt eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet. Betroffen sind folgende Gemeinden: Adlikon, Altikon, Andelfingen, Brütten, Buch am Irchel, Dägerlen, Dättlikon, Dinhard, Dorf, Ellikon an der Thur, Elsau, Henggart, Hettlingen, Humlikon, Kleinandelfingen, Neftenbach, Ossingen, Pfungen, Rickenbach, Thalheim an der Thur, Volken, Wiesendangen, Winterthur.

In diesen Zonen muss der Kontakt von Hausgeflügel mit Wildvögeln durch Stall- oder gedeckte Volierenhaltung verhindert werden. Der Tierverkehr ist bis auf wenige bewilligte Ausnahmen verboten. Das Veterinäramt wird die Bestände gezielt überprüfen und allenfalls Proben nehmen. Geflügel, Eier und andere Geflügelprodukte müssen in der Zone verbleiben und dürfen nur unter strengen Auflagen und mit einer Bewilligung des Veterinäramts hinaustransportiert werden. Ausstellungen mit Geflügel oder anderen Vögeln sind in den Zonen verboten. Die Auflagen bleiben für mindestens drei Wochen bestehen.

Wer sein Geflügel noch nicht beim Amt registriert hat, soll dies rasch nachholen, wie Vogel sagt: «Nur dann können Prävention und Bekämpfung funktionieren.» Wer bei seinen Tieren zudem eine erhöhte Krankheits- oder Sterberate feststellt, soll dies umgehend der Tierärztin oder dem Tierarzt melden.

Bei Haushühnern ist die Vogelgrippe daran zu erkennen, dass die Tiere zusammengekauert sitzen, den Kopf schräg und die Augen geschlossen halten. «Meistens sterben sie sehr schnell», sagt Vogel. Es gebe aber auch Fälle, in denen sie ohne Anzeichen «tot von der Stange» fielen.

Im letzten Jahr gab es am Rande der Region Winterthur ebenfalls einen Fall von Vogelgrippe. Laut Regula Vogel ist es Zufall, dass es zweimal hintereinander den Kanton Zürich getroffen hat.

Etwas Hoffnung gibt es in Seuzach für die Vögel in der Voliere des Vereins. Weil diese abgeschlossen ist, besteht die Chance, dass sich noch kein Tier mit der Krankheit infiziert hat. «Wir sind derzeit dabei, die Voliere mit Plastik einzudecken», sagt Karl Steinmann, Präsident des Naturschutzvereins. Danach müsse bei jedem einzelnen Vogel ein Rachen- und Kloakenabstrich gemacht werden. «Wenn sie alle negativ sind, dürfen wir sie behalten.»

