Pfadi-Talent Lukas Osterwalder – «Alle wissen, was auf dem Spiel steht» Mitten drin im Playoff-Klassiker zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun steht einer, der so etwas zum ersten Mal richtig erlebt: Lukas Osterwalder, der junge Appenzeller. Urs Stanger

Der fliegende Appenzeller: Lukas Osterwalder versenkte am Montag in Thun beide seiner Würfe. Foto: Deuring Photography

Die ersten zwei Playoff-Duelle zwischen Pfadi und Wacker haben gehalten, was man von ihnen erwarten konnte: umkämpft, spannend, ausgeglichen. Je einmal setzte sich die Mannschaft mit Heimvorteil durch – auch das überrascht wenig. Diesen Donnerstag geht die Best-of-5-Viertelfinalserie in der Axa-Arena mit dem dritten Spiel weiter.

«Wir werden versuchen, es wieder besser zu machen», blickt Lukas Osterwalder voraus sowie zurück auf die 25:27-Niederlage vom Ostermontag in Thun. Was in Spiel 2 nicht passte: «Wir haben vor allem in den entscheidenden Phasen den Ball nicht hinter die Torlinie gebracht», erklärt Pfadis bald 21-jähriger Rechtsaussen. Und: «Wir haben die Zweikämpfe in der Abwehr nicht genügend konsequent gewonnen. Unser Spielsystem würde stimmen, wir hätten das richtige Rezept.»

Zum ersten Mal erlebt er ein Playoff hautnah mit, letzte Saison gabs erst Teileinsätze. Im Sommer 2021 kam Osterwalder zu Pfadi. Mit Fortitudo Gossau hatte der Herisauer in der Nationalliga B gespielt und bei St. Otmar St. Gallen mit einer Förderlizenz trainiert. Das Angebot des St. Galler NLA-Vereins überzeugte den Linkshänder dann aber weniger als jenes, das er aus Winterthur erhielt. Trainer Goran Cvetkovic hatte Kontakt aufgenommen und Interesse am Nachwuchsinternationalen gezeigt. «Ich musste nicht lange überlegen», betont Osterwalder. «Pfadi ist eine Topadresse.»

Der «attraktive Mix»

So stieg er in der vergangenen Saison bei Pfadis NLB-Team ein und kam zusätzlich zu Einsätzen mit dem «Eins», unter anderem in der European League gegen Berlin, Toulouse oder Irun. Diesen «attraktiven Mix», wie Osterwalder sagt, konnte ihm St. Otmar nicht bieten. «Ich dachte mir, es könnte bei Pfadi eine coole Sache werden. Und es ist eine coole Sache geworden.»

Die laufende Saison begann unschön mit einem angerissenen hinteren Kreuzband. Im Januar kehrte er fürs NLB-Team zurück, ab Februar bestritt er in der Nationalliga A zehn Einsätze mit 20 Toren. Das persönliche Highlight waren die zehn Treffer aus elf Versuchen, die der schnelle Rechtsaussen meistens im Gegenstoss beim 31:15-Heimsieg gegen den RTV Basel verbuchte.

Jetzt verteidigt er auch

Mittlerweile ist sein Jobprofil um eine weitere Komponente reicher: Der Skorer hilft jetzt aktiver mit, Tore zu verhindern. Cvetkovic setzt Osterwalder sowie den um ein paar Monate jüngeren Linksaussen Noam Leopold verstärkt als vorgestellten Verteidiger der 5-1-Abwehr ein. «Dort herumwuseln, stören und Bälle für Konter herausholen», das passt Osterwalder. «Es ist anspruchsvoller, aber so ist man mitten im Geschehen drin. Es macht Spass.» Der Trainer attestiert ihm «eine überdurchschnittliche Spielintelligenz für sein Alter. Und er geht kompromisslos in Zweikämpfe.» Gegen wirblige Rückraumspieler, wie sie Thun hat, sei Osterwalder prädestiniert.

Der Appenzeller, der mit dem Auto der Eltern nach Winterthur fährt und im Herbst ein noch nicht definiertes Studium beginnt, sagt über sein erstes richtiges Playoff: «Ein viel intensiveres Erlebnis als sonst in der Meisterschaft. Es hat mehr Zuschauer, die Spiele sind härter. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Es gibt keine Phase, in der man nachlassen darf.» Besonders nicht in einer umstrittenen Serie wie dieser.

Pfadi vs. Wacker Infos einblenden Playoff-Viertelfinal (Best of 5), Stand: 1:1. Donnerstag, 13. April, 19.00 Uhr: Pfadi – Wacker. – Sonntag, 16. April, 17.00: Wacker – Pfadi. – Falls nötig. Donnerstag, 20. April, 19.00: Pfadi – Wacker. – Die Anspielzeiten können aufgrund von TV-Übertragungen ändern.

