Früher Start in die Gartensaison – Alle wollen Farben fürs Gemüt Das warme Wetter in den vergangenen Tagen weckte die Lust auf Frühlingsblumen bereits im Februar. Am Samstag griffen die Kunden der Landi Neftenbach besonders häufig nach den bunten Primeli. Nina Thöny

Griff nach den Primeln: Die bunten Blumen kamen in der Landi Neftenbach besonders gut an. Foto: Enzo Lopardo

In den Grünstreifen neben den Strassen spriessen Schneeglöckchen und Krokusse, in den Gärten grüssen erste Primeli. Am Donnerstag erreichte das Thermometer in Winterthur schon 18 Grad. Das warme Wetter lockt die Leute in die Gartencenter. Die Kunden seien in diesem Jahr früher unterwegs, bestätigt Lukas Landolt, Geschäftsleiter der Landi Weinland: «Es herrscht eine Stimmung des Frühlingserwachens.»

Violett, gelb, rot, orange, weiss, pink, rosa. In allen Farben leuchten die Primeli und Veilchen am Samstagnachmittag auf den Verkaufstischen vor der Landi Neftenbach; die Hyazinthen, Narzissen, Krokusse und Tulpen zeigen erst ihre grünen Blätter. Eine kalte Bise lässt die Blättchen tanzen und erinnert daran, dass der Winter noch nahe ist. Doch die Lust nach Frühlingsblumen bleibt.