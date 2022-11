«Grosser Mehrwert» für Zürcher Bevölkerung – Linke will alle Stadtparks auch in der Nacht öffnen

Eine Mehrheit im Zürcher Parlament spricht sich für rund um die Uhr offene Parkanlagen aus. Bürgerliche warnen vor Abfall und Lärm. Doch gerade der Platzspitz zeige, dass es funktioniere, hält die SP dagegen. Martin Huber

Der Platzspitz beim Zürcher Hauptbahnhof: Seit etwas mehr als einem Jahr ist der ehemalige «Needle Park» nachts wieder offen. Foto: Michele Limina

Die Parkanlagen in Zürich sollen der Öffentlichkeit «zeitlich durchgehend zugänglich gemacht werden». Dies verlangt ein Postulat von Reis Luzhnica und Hannah Locher (beide SP), das der Gemeinderat am Mittwochabend mit 67 zu 48 Stimmen an den Stadtrat überwiesen hat.