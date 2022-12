Praktikum in einer Kita – Allein für zwölf Kinder zuständig, wenn fünf davon schreien Lernende in Kitas sollen nicht mehr zum Betreuungsschlüssel zählen und die Verantwortung für die Kinder abgeben. Zwei Betroffene aus der Region Winterthur erzählen. Tanja Hudec

Das Kind den Praktikanten zu überlassen, ist nicht immer einfach. Doch zwei Lernende aus der Region wünschen sich die Verantwortung. Foto: Keystone/Christian Beutler

Viele arbeitstätige Eltern eines kleinen Kindes kennen die Situation: Man bringt den Sprössling morgens in die Kindertagesstätte, im Gang stauen sich Erwachsene mit protestierendem Nachwuchs, im Zimmer sitzen, umgeben von einem Dutzend Schreihälsen, zwei müde dreinblickende Praktikanten – dieselben, die einem am Abend zuvor die Tochter oder den Sohn übergeben haben. Nicht immer lässt man sein Kind mit einem guten Gefühl in der Obhut dieser überforderten Jugendlichen zurück.