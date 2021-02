Kolumne Lomo – Allein sein können Unser Kolumnist misstraut dem Konzept der Quality Time: Könnte es nicht vielmehr ein Zeichen von tiefer Liebe sein, das Alleinsein des andern nicht andauernd stören zu wollen? Johannes Binotto

Für die Entwicklung von Kindern ist es wichtig, sich allein ins Spiel versenken zu können. Symbolbild: Sophie Stieger

Während ich in meinem Büro am Schreibtisch sitze und diese Kolumne schreibe, höre ich im Kinderzimmer nebenan den jüngeren Buben in der Lego-Kiste wühlen, während ein Astrid-Lindgren-Hörspiel läuft, im Schlafzimmer sitzt meine Frau an der Nähmaschine, und der grössere Sohn, der eben grad zur Tür hereingekommen ist, macht sich mit einem Buch auf den Weg in die Stube. Es ist für mich ein idyllischer Moment familiärer Nähe. Das klingt jetzt wahrscheinlich merkwürdig, weil man doch annehmen würde, dass die Nähe dann am grössten sei, wenn alle zusammen etwas machen. Dass man indes zugleich für sich und trotzdem zusammen sein kann, ist uns viel zu wenig bewusst.

Der Kinderanalytiker Donald Winnicott hat das mal sehr genau beschrieben als die notwendige Fähigkeit, allein zu sein – in Anwesenheit von Bezugspersonen. Für Kinder ist es für ihre Entwicklung von zentraler Bedeutung, dass sie Raum haben, um sich ganz in eigene Spiele versenken zu können. Dafür müssen Eltern oder andere Bezugspersonen da sein: nicht etwa, um mitzuspielen, sondern um diesen eigenen Raum zu garantieren. Gerade weil ich weiss, dass die Eltern da sind, kann ich mich ganz fallen lassen und aufs eigene Spiel konzentrieren.

«Eltern, die die ganze Zeit ihre Kinder bespassen, wie Animateure im Ferienressort, rauben ihnen ihren eigenen Raum.»

Diese Erkenntnis steht in einem scharfen Gegensatz zu einer Pädagogik der andauernden Bespassung. Eltern, die die ganze Zeit ihrer Kinder bespassen, wie die Animateure in einem Ferienressort, rauben ihnen damit eigentlich ihren eigenen Raum. Vielmehr könnte es gerade ein Zeichen von tiefer Liebe sein, das Alleinsein des andern nicht andauernd stören zu wollen. Ich glaub, das wäre auch für spätere Beziehungen ein guter Tipp.

Wahrscheinlich, so überlegte sich Winnicott, ist die Erfahrung, in Anwesenheit einer anderen Person allein sein zu können, sogar die notwendige Grundlage, damit wir später tatsächliche Momente der Einsamkeit überhaupt ertragen können. Und brauchen wir dieses Wissen in diesen Tagen nicht grad ganz besonders? Auch meine Eltern, die ich wegen der Pandemie aktuell nur so selten und wenn, dann nur auf Entfernung sehen kann, meine Brüder, meine Freundinnen und Freunde – sie sind um mich, auch wenn wir uns nicht sehen können. So wie ich um meinen Sohn, der jetzt grad für sich alleine mit Freude Lego spielt, weil er weiss, dass ich da bin und ihn nicht störe.