Basketballerinnen aus Winterthur – Aller guten Dinge sind zehn Die BCW-Frauen haben in der Nationalliga A zum zehnten Mal in Folge gewonnen. Der 89:55-Sieg gegen Nyon war nie gefährdet. Stefan Kleiser

Starke Leistung: Ameryst Alston gewinnt mit den Winterthurer Basketballerinnen klar gegen Nyon. Foto: Stefan Kleiser

Solid in der Verteidigung, schnell im Umschaltspiel und stabil über alle Viertel: Das war das Erfolgsrezept der Frauen des BC Winterthur. Nur eine Minute lag Nyon in Führung: Nach dem ersten Korb der Partie, geworfen von der vom Gegner neu verpflichteten Angela Rodriguez. In den ersten beiden NLA-Einsätzen hatte die 29-Jährige, die zuvor in der 2. Bundesliga auflief, 56 Punkte geworfen. Doch der BCW konnte die Amerikanerin bei 11 Punkten halten.

«Ich dachte, dass es schwieriger wird.» Valter Montini, Headcoach des BC Winterthur

«Ich dachte, dass es schwieriger wird», gestand Winterthurs Headcoach Valter Montini nach der Partie. Tatsächlich machte sein Team aus dem 0:2 ein 16:2 und baute den Vorsprung danach kontinuierlich aus: Von 9 auf 23 Punkte vor dem Seitenwechsel, auf 30 Punkte in den nächsten zehn Minuten und auf 34 Punkte zum 89:55-Endstand. «Es war ein gutes Spiel für uns, auch wenn Nyon in einer 1-gegen-1-Zone verteidigte. Wir fanden Lösungen.»