FDP-Präsidium – Alles deutet auf Thierry Burkart hin – was das für die FDP bedeutet Lange war alles offen, doch kurz vor Meldeschluss deutet alles auf einen Mann hin: Der Aargauer Thierry Burkart könnte die abtretende Petra Gössi beerben. Damit scheint die künftige Ausrichtung der Partei klar. Raphaela Birrer , Philipp Loser

Gibt sich noch bedeckt: Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart. Foto: Keystone

Plötzlich diese Dynamik! Einer will offiziell, ganz viele wollen nun doch lieber nicht, und einer lässt auf sich warten. Ein Tag noch, dann läuft die offizielle Meldefrist für die Nachfolge von Petra Gössi ab. Nachdem nun auch noch Damian Müller abgesagt hat, deutet alles auf Thierry Burkart hin.

Was würde das für die Partei bedeuten? Für den Klimakurs der FDP? Für die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien? Kurz vor Meldeschluss: die wichtigsten Fragen (und einige Antworten) zum Rennen um die FDP-Spitze.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wer ist denn tatsächlich noch dabei?

Da war Marcel Dobler. Erklärter Anwärter auf ein neues Co-Präsidium der FDP. Und dann kam lange nichts. Keine offiziellen Interessenten. Das war die Version für die Öffentlichkeit. Doch hinter den Kulissen war bis gestern ein Duell zwischen zwei Ständeräten erwartet worden: zwischen dem Luzerner Damian Müller und dem Aargauer Thierry Burkart.

Müller hat gestern den Spekulationen ein Ende gesetzt. Er wolle nicht FDP-Präsident werden, sagte er. Was in den vergangenen Wochen geschehen sei, bezeichnet er als «massiven positiven Druck». Er sei von Parteimitgliedern aller Landesteile ermuntert worden, für das Amt zu kandidieren. «Dieser immense Zuspruch hat mich sehr berührt.»

Der 36-Jährige wäre für viele Freisinnige eine gute Wahl gewesen: Er gilt als konzilianter, pragmatischer Freisinniger, der im Ständerat den Dialog mit anderen Parteien sucht. Viele hofften, dass die Partei unter ihm auch sozial wieder zusammenwachsen würde, nachdem das Klima zuletzt von internen Streitigkeiten geprägt worden war.

Trotzdem hat sich Müller nun dagegen entschieden. Er will sich auf sein Ständeratsmandat fokussieren. Und diese Absage ist die entscheidende Weichenstellung der FDP-Präsidentenwahl. Thierry Burkart gibt sich bis jetzt zwar bedeckt, was sein Interesse am Amt betrifft. Hinter vorgehaltener Hand heisst es in der Partei allerdings, bis zum morgigen Ende der Meldefrist werde noch eine bislang unbekannte Spitzenkandidatur kommen. In solchen Fällen ist ein Schweigen manchmal ohrenbetäubend.

Mit seiner Absage ist ein wichtiger Vorentscheid gefallen: Der Luzerner Damian Müller. Foto: Keystone

Was bedeutet das für den Kurs der Partei?

Von aussen betrachtet (und unter Zuhilfenahme der üblichen journalistischen Vereinfachung) gibt es im Freisinn zwei Flügel, die in unterschiedliche Richtungen zeigen. Nach links, nach rechts. Damian Müller – ein Unterstützer von Gössis Klima- und Europapolitik – war der Favorit des linken Flügels. Thierry Burkart – ein Gegner von Gössis Klima- und Europapolitik – ist der Favorit des rechten Flügels.

Wie das Beispiel von Petra Gössi zeigt, kann die Positionierung einer FDP-Präsidentin aber durchaus volatil sein. Ein guter Präsident, eine gute Präsidentin mittet sich im Verlauf seiner beziehungsweise ihrer Amtszeit ein, verbindet die Flügel und trennt sie nicht. Philipp Müller, dem Vorgänger von Gössi, gelang das lange erstaunlich gut, und zumindest zu Beginn war auch die Schwyzerin eine integrative Kraft.

Die Antwort, wie richtungsweisend diese Wahl wird, ist also zweigeteilt. Auf die lange Sicht wird sich der neue Präsident gezwungenermassen Richtung Konsens bewegen (was man übrigens auch gut bei Gerhard Pfister und seiner Mitte-Partei sieht). Kurzfristig ist die Wahl des neuen Präsidenten aber durchaus ein Signal. Wenn jemand gewählt wird, der als klar rechtsbürgerlich gilt wie Burkart oder Dobler, wird das jene Kräfte in der Partei stärken, die schon länger Mühe mit Gössis Kurs hatten.

Warum ist ein Co-Präsidium eigentlich kein Thema mehr?

Bei Wahlen in strategisch wichtige politische Ämter gilt: Wer sich zuerst aus der Deckung wagt, der kann viel verlieren. Den Medien bleibt viel Zeit, die Schwächen der Kandidaten auszuloten; den Gegnern bleibt viel Zeit, nach Alternativen zu suchen.

Marcel Dobler, der bis heute einzige offizielle Kandidat, hat es der parteiinternen Konkurrenz vergleichsweise einfach gemacht. Er hat seine Kandidatur unter der Voraussetzung lanciert, dass sich eine – vorzugsweise welsche – Frau als Co-Präsidentin fände. Rasch war klar: Dafür kämen eigentlich nur zwei Parlamentarierinnen infrage. Eine enge Eingrenzung für das Modell Dobler.

Die Waadtländer Nationalrätin Jacqueline de Quattro galt als Topfavoritin. Die ehemalige Staatsrätin zeigte sich sehr interessiert, sagte aber kurz vor Meldeschluss im Interview mit dieser Zeitung ab. Damit verblieb noch Johanna Gapany, die junge Hoffnungsträgerin aus dem Kanton Freiburg, die der CVP 2019 einen traditionellen Ständeratssitz weggeschnappt hatte. Doch auch Gapany entschied sich «für dieses Mal» dagegen.

Doblers Plan scheitert somit zum einen personell. Zum anderen aber auch ideell. Denn es zeigt sich, dass das Konzept einer Doppelspitze vielen in der Partei allzu zeitgeistig und – bewahre! – links konnotiert ist. Stattdessen wünschen sich in der FDP nach den Turbulenzen der Ära Gössi viele eine straffere Führung, jemanden, der auch mal durchgreifen kann. Auch de Quattro, eigentlich eine Verfechterin des Co-Präsidiums, sagt: «Wenn die Grünen in zwei Jahren unseren Bundesratssitz angreifen, wird Leadership gefragt sein. Eine einzelne Person an der Spitze ist da ein Vorteil.»

Ganz nebenbei hat sich mit der Absage an eine Doppelspitze auch die Frauenfrage geklärt: Eine weibliche Einerkandidatur ist ausser Sichtweite, und die Frauen erheben diesmal auch keinen Anspruch: Nach Petra Gössi dürfe es gerne wieder einmal ein Mann sein, heisst es unisono.

Hat keine Partnerin für ein freisinniges Führungsduo gefunden: Der St. Galler Nationalrat Marcel Dobler. Foto: Keystone

Wer freut sich auf Thierry Burkart?

Anruf bei Alain Schwald, einem der lautesten und schärfsten Kritiker des Klimakurses von Petra Gössi. «Was ist das für eine Partei!», rief Schwald in den Raum, als die Delegierten im Juni 2019 das Klimapapier von Gössi abgesegnet hatten. Daraufhin legte er sein Amt als Präsident der FDP Bezirk Affoltern nieder. Heute ist der Jungfreisinnige milder gestimmt – er schaut nicht im Zorn auf die Zeit von Petra Gössi zurück (obwohl er das Klimapapier wahnsinnig unliberal fand). Vom neuen Präsidenten wünscht sich Schwald, und wünschen sich wohl auch viele Jungfreisinnige, weniger Wischiwaschi, weniger Zeitgeist.

Stattdessen: eine langfristige bürgerliche Perspektive. «Ich wünsche mir, dass sich der Nachfolger von Petra Gössi auf jene Dinge konzentriert, die uns eint. Und nicht auf jene, die uns spalten.» Man sei eine bürgerliche Partei, und das dürfe man auch spüren. «Wir müssen die letzten Jahre jetzt hinter uns lassen. Da haben wir ja keinen Blumentopf gewonnen.» Schwald wünscht sich jemanden wie Thierry Burkart zum Präsidenten (ein ehemaliger Jungfreisinniger übrigens), Burkart traut er zu, dass er genau jene langfristige bürgerliche Strategie entwickeln könnte, die ihm so am Herzen liegt.

Dass Burkart bei all jenen in der Partei gut ankommen würde, die am Schluss Mühe mit Petra Gössi hatten, ist das eine. Interessant ist aber auch die Frage, was ein Mann wie Burkart an der Spitze für eine Wirkung auf die anderen Parteien hätte. Würde der Abstand zu den Grünliberalen wieder grösser? Jener zur SVP wieder kleiner? Das ist ein durchaus realistisches Szenario.

Und was meinen die Romands dazu?

Wo man sich auch umhört in der Westschweiz: Mit den internen Querelen der Partei will kaum jemand etwas zu tun haben. Der Streit um die Klimapolitik, der Streit um die Europapolitik: primär ein Deutschschweizer Problem. Jacqueline de Quattro begründet ihre für viele überraschende Absage unter anderem mit der «starken Erwartung» in der Westschweiz, dass die neue Parteispitze aus der Deutschschweiz komme, «weil die Partei dort einen schwächeren Formstand hat als bei uns».

Man scheint sich auf diese Sichtweise geeinigt zu haben im welschen Freisinn. Auch Johanna Gapany findet «eine deutschsprachige Person die bessere Wahl, um die Partei zu stärken». Der Walliser Nationalrat Philippe Nantermod, der sich früh selber aus dem Rennen nahm, gab die Sprachregelung vor. Der FDP-Vizepräsident ortet in der Deutschschweiz die «stärksten internen Spannungen» und folglich das grösste «Verbesserungspotenzial».

Die Romands haben gut reden: De Quattro kommt aus der Waadt, wo die FDP mit 23 Prozent Wähleranteil noch jene staatstragende Rolle spielt, die ihr im Selbstverständnis zusteht; Gapany hat in Freiburg spektakulär einen neuen Ständeratssitz für ihre Partei geholt; Nantermod blickt entspannt auf die Walliser Wahlen in diesem Frühling zurück, weil die FDP ihre Sitze in Parlament und Regierung halten konnte.

Doch machen sie es sich damit nicht zu einfach? Haben angeblich geografisch begrenzte Querelen keine Folgen für die Verfasstheit der Gesamtpartei? Um die Welschen angemessen zu integrieren, könnten mehr Aufgaben an die Vizepräsidenten delegiert werden, findet Nantermod.

Bloss: Die Romandie hat eine links-freisinnigere Tradition. Entwickelt sich die Partei unter der neuen Führung deutlich nach rechts, dürften sich die welschen Exponenten nicht mehr mit einem Platz in den hinteren Reihen begnügen. Ein Kurswechsel könnte rasch Gräben aufreissen, nicht nur in der Klima- und Europapolitik, auch in gesellschaftspolitischen Fragen, in denen die Westschweizer FDP progressiver tickt.

Wie gross ist das Opfer?

Am Schluss, das sollte man nicht vergessen, ist die Frage nach einer neuen Präsidentin oder einem neuen Präsidenten auch eine Frage danach, wer bereit ist, ein Opfer zu erbringen. Parteipräsident sein ist ein Verschleissjob. Immer erreichbar, immer verantwortlich, und immer sind alle unzufrieden. Was man dafür bekommt: einen Platz im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit und die Chance, politische Projekte tatsächlich voranzutreiben. Was man dafür nicht bekommt: viel Geld. Weniger als 50’000 Franken im Jahr gab es für Petra Gössi – Parteipräsidentin ist in der Schweiz kein Fulltime-Job (von der Bezahlung her). Ohne ein gutes Fundament (zum Beispiel ein Mandat im Parlament oder ein Einkommen in der Privatwirtschaft) lässt sich ein solcher Job nicht stemmen. Bei den aktuell noch verbliebenen Kandidaten dürfte das allerdings kein Problem darstellen. Marcel Dobler hat nach seinem Verkauf von Digitec mehr Geld, als er in einem Leben ausgeben kann, und Thierry Burkart ist als Ständerat und Wirtschaftsanwalt auch nicht eben schlecht situiert.







Fehler gefunden?Jetzt melden.