Weihnachtsbummel in Winterthur – «Alles es bitzli tot» Ist die Altstadt halb voll oder halb leer? Wo gibts jetzt noch Glühwein? Und was sagt die Tarotkarten-Legerin vom Neumarkt zum zweiten Corona-Jahr? Ein Rundgang durch das vorweihnachtliche Winterthur. Mirko Plüss

Sie sind eine Ausnahme und suchten statt nach Geschenken nur nach Glühwein: Miriam Bachem und Gianna Wehli. Foto: Enzo Lopardo

Dieses Weihnachten ist ein Fest der Unwägbarkeiten. Bis kurz vor Heiligabend könnte schliesslich jede und jeder noch wegen eines flüchtigen Kontakts in der Quarantäne landen. Und ohnehin ist bei den meisten Winterthurerinnen und Winterthurern einiges anders rund um den Baum.

In der Altstadt merkt man davon auf den ersten Blick nicht allzu viel. Dicht an dicht drängen sich die Maskierten unter den hängenden Sternen durch die Marktgasse - nur dieses Jahr ohne Aussicht auf eine gemütliche Kaffeepause im Warmen. Dafür scheint die Kauflaune an diesem Mittwochnachmittag vor dem Fest ungebrochen. «Es ist ja auch das einzig Schöne, was man noch machen kann», sagt eine Passantin.