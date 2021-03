Weltwasserwoche in Zürich Infos einblenden

Der UNO-Weltwassertag am 22. März soll die Öffentlichkeit an die globale Wasserkrise erinnern: Über zwei Milliarden Menschen haben keinen oder nur mangelhaften Zugang zu sauberem Wasser. Die Zürcher Gruppe von «Blue Community» – einer internationalen Initiative, die sich für Wasser als öffentliches Gut einsetzt – organisiert eine Aktionswoche. Herzstück ist die Ausstellung «Wasser – ein Menschenrecht» vom 20. bis 28. März in der Zürcher Wasserkirche (Limmatquai 31, täglich 14 bis 17 Uhr). Sie stellt den Bezug zu aktuellen Wasserfragen in der Schweiz und im Ausland her und zeigt, welche globalen Herausforderungen im Zugang zu Wasser bestehen. Ein Erlebnis für die Ohren bietet die «Klangdusche» von Züri-Wasser: Die Installation führt akustisch in verschiedene Wasserwelten des Kantons Zürich.

Wem das Rauschen von hiesigen Bächen und Brunnen nicht genügt, der kann sich verschiedene Veranstaltungen online anhören: Am Freitag, 19. März (19 Uhr), spricht der Wasserbotschafter Ernst Bromeis über seine Expeditionen als Extremschwimmer. Am Montag, 22. März (11.55 Uhr), kommt als Livestream vom Zürichsee die Debatte «Der globale Wasserinfarkt». Am Freitag, 26. März (19 Uhr), diskutiert ein Zoom-Podium über die Wasserqualität in der Schweiz und wie der Beitrag jedes Einzelnen an sauberes Wasser aussehen kann. Für die Teilnahme an diesen und weiteren Veranstaltungen ist eine Online-Anmeldung erforderlich. (amo)