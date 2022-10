EHCW unterliegt GCK Lions – Alles gegeben – nichts erhalten Der EHC Winterthur leidet an Personalproblemen. Trotzdem kam er beim 2:4 gegen die GCK Lions in die Nähe eines Punktes. Urs Kindhauser

Der Winterthurer Alexis Valenza (rechts), behauptet sich gegen Rihards Melnalksnis (links) und Gianluca Burger. Foto: Roger Hofstetter

Die Statistiken dieses Spiels sind klar: 40:21 Schüsse aufs Tor zugunsten der GCK Lions, auch dreimal so viele erwartbare Tore, also viel mehr klare Torchancen. Trotzdem war der Match erst 45 Sekunden vor Schluss entschieden, als Rihards Melnalksnis zum 4:2 ins leere Winterthurer Tor traf. Kurz vorher hatte es vor dem Goal der GCK Lions noch ein paar gefährliche Momente gegeben, als der EHCW mit sechs gegen fünf Feldspieler angriff. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr. «Ich kann meinen Spielern nichts vorwerfen. Sie haben gegeben, was sie konnten», meinte EHCW-Trainer Teppo Kivelä nach dem Match.