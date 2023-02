Super League: Luzern – GC – Alles geht gut – und dann kommt dieser Freistoss Die Grasshoppers sind dem FC Luzern lange ein ebenbürtiger Gegner, verlieren aber dennoch. Das Tabellenende ist weiterhin nur drei Punkte entfernt. Marcel Rohner

Viel gelaufen, viel gekämpft, aber nicht getroffen: Renat Dadashov und GC verlieren beim FC Luzern 0:1. Foto: Benjamin Soland (Blick/Freshfocus)



Vieles haben die Grasshoppers abgewehrt, vieles haben sie geklärt und geblockt, sie sind auf dem Weg, wieder zu Null zu spielen, nachdem sie zuletzt zweimal hintereinander verloren hatten. Dann kommt der FC Luzern zu diesem Freistoss und erwischt Martin Frydek GC-Goalie André Moreira in dessen Ecke, 1:0 aus Sicht des Heimteams in der 77. Minute.

Dieses Tor steht für das Endresultat dieser Partie vom Sonntagnachmittag. Bei den Grasshoppers steht es auch für eine Partie, die sie nicht verlieren müssen, die sie aber verlieren, weil sie in diesem Moment unachtsam sind und sich für einmal auch nicht auf gegnerische Unzulänglichkeiten im Abschluss verlassen können.

Schon in der ersten Halbzeit haben die Gäste in Luzern leichte Vorteile, weil sie schneller in das Spiel finden. Renat Dadashov kommt zu guten Möglichkeiten, auch Bendeguz Bolla könnte treffen. Die Luzerner selbst brauchen eine Weile, erst nach einer halben Stunde werden sie gefährlich, Pascal Schürpf verpasst aus wenigen Metern die Führung.

Bei GC fehlt mit Hayao Kawabe der wichtigste und beste Spieler der bisherigen Saison. Giorgio Contini muss deshalb improvisieren, stellt Meritan Shabani hinter den Spitzen auf und den jungen Dion Kacuri auf die Position des gesperrten Amir Abrashis. Es spricht für die Leistung von Continis Team, dass es Luzern dennoch lange auf Augenhöhe begegnet.

Das gilt auch für die zweite Halbzeit, Dadashov gefällt sich mit Fortdauer des Spiels immer mehr damit, seine Gegner zu ärgern, Shabani zeigt seine wohl beste Partie im GC-Trikot, hinten hält Moreira, was er halten muss, auch wenn das das eine oder andere Mal unkonventionell aussieht. Erst beim Tor Frydeks steht er schlecht.

Mit dem Gegentreffer bricht der Wille der Grasshoppers, sie laufen sogar noch in Gefahr, ein zweites Tor zu kassieren. Die Realität heisst wie schon letzte Saison: Kampf gegen die Barrage. Drei Punkte trennen GC vom Tabellenende.



