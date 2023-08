Ein sogenannter WK: Wehende Kühe. Illustration: Ruedi Widmer

Ich kenn da ne Abkürzung, sagte mein Vater jeweils, wenn er in den Tösstaler Hügeln am Steuer sass. Und ich lernte rasch: Ein kürzerer Weg muss nicht immer schneller sein. In der Sprache gibt es ein ähnliches Phänomen zu beobachten. Wenn Abkürzungen verwendet werden, sollten sie geläufig (o. Ä.) sein, sonst verliert man sich in langen Umwegen wie ein Autofahrer ohne GPS. Und in unserer auf Effizienz getrimmten Zeit ist das natürlich nicht i.O. Oder wie die Jüngeren sagen würden: OMG!

Natürlich gibt es jene Abkürzungen, die vom Nebenweg zur sprachlichen Hauptstrasse wurden. So sehr, dass kaum mehr jemand weiss, wofür sie stehen. Bei LED geht vielen kein Licht auf, bei der Cevi finden auch nicht alle die Erleuchtung. Der Unterschied zwischen SUV, SVA und Suva ist hingegen eher bekannt. Das OK ist auch okay. Und jeder kennt natürlich die EU, die ETH oder die SBB. Letztere sind wiederum nicht zu verwechseln mit der lispelnden Variante davon, der FBB mit Sitz in Bauma, die Kies verarbeitet. Mit der Frauenbefreiungsbewegung (FBB) hat diese wiederum nichts zu tun.

Sowieso: Es wird kompliziert, wenn eine Abkürzung von mehreren beansprucht wird, da droht ein Stau. «Es git nur ein FCW», skandieren die Fans auf der Schützenwiese jeweils und meinen damit weder den FC Wiesendangen noch den FC Weisslingen oder jene Firma, die auftaucht, wenn man fcw.ch eingibt: Franz Carl Weber.

Und durch dieses Internet ist alles noch viel verwirrender geworden, durch den technologischen Fortschritt kommen immer weitere Abkürzungen dazu. In den Gemeinden am Irchel war es schon bisher nicht so einfach. Wenn da stand Buch oder Berg a.I. war man dann in Appenzell-Innerrhoden gelandet? Seit gut einem Jahr ist die Frage jedoch noch viel grundlegender: Existieren diese Gemeinden überhaupt? Oder sind sie nur das Produkt eines Supercomputers? Einer Maschine, die sich Wiesen, Bäche und Häuser einfach ausgedacht hat, mittels «Artificial Intelligence»? Lol. Ich geh kurz nachschauen, ich kenne da nämlich eine Abkürzung bei einem Schnipo-Resti. Ok, Bb, GaLiGrü, gab.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

