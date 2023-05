Restaurantkritik «Angerichtet» – Alles in Eintracht in der Eintracht Im Al Giardino passte es ihm am Schluss nicht mehr. Seit einem halben Jahr ist Roland König nun in der Eintracht in Reutlingen und sagt: «Ich bin zufrieden.» Gregory von Ballmoos

Wie soll man eine solche Kolumne beginnen? Mit den hohen Erwartungen? Mit der langen Vorgeschichte des Kochs, der im Al Giardino im Unfrieden ging, oder doch mit dem Fazit? Dieses fiel – so viel sei an dieser Stelle bereits verraten – sehr gut aus. Eine Begleitung meinte gar, es sei das beste «Buben-Essen» seit Einführung dieser Tradition gewesen. Die Gruppe geht jeden ersten Freitag im Monat in ein anderes Lokal.

Die Gaststube ist an diesem Freitag gut besucht, ohne zu lärmig zu sein. Die Menükarte ist in Moderne und Klassik aufgeteilt, das spiegelt sich auch bei den Speisen. Die Spargelsuppe kommt in einem eleganten, aber doch eher klassischen Teller daher. Der Pulpo hingegen ist eine sehr moderne Interpretation. Von der Kombination bis zur Tellersprache. Die Ravioli mit Morcheln sind wohl irgendwo dazwischen zu verorten, gemeinsam haben die drei Vorspeisen aber den Geschmack. Der passt. Der Sauvignon blanc (8.70 Fr. pro Glas) vom Weingut Hamacht aus Teufen rundet den ersten Gang ab.

Noch eine Nuance besser waren die Hauptspeisen. Für die Schweinskopfbäggli (39 Fr.) brauchte man kein Messer. Sie liessen sich mit der Gabel zerdrücken, derart zart waren sie. Die Bärlauchgnocchi dazu waren gut, ebenso der bissfeste weisse Spargel. Die Begleitungen entschieden sich beide für das Kalbsfiletgeschnetzelte (46 Fr.) auch hier gab es das Saisongemüse dazu. Einer merkte an, dass er die Nudeln lieber etwas bissfester gehabt hätte. Es blieb aber die einzige wirkliche Kritik. Die heimlichen Stars auf dem Teller waren aber die Saucen. Diese hatten eine einzigartige Tiefe und Vollmundigkeit.

Wenig zu beanstanden gab es auch beim Dessert. Einziger Wermutstropfen war, dass die Käseauswahl (16 Fr.) zwar gross war, jedoch nur aus Kuhmilchkäse bestand. Dafür war der Lieblingskäse des Testers dabei: die Bergfichte von Willi Schmid aus der Städtlichäsi in Lichtensteig. Auch der Schoggitraum, bestehend aus gebackener Mousse und Glace, und der pochierte Rhabarber wussten zu überzeugen. Letzterer schaffte die Gratwanderung zwischen erfrischender Säure und angenehmer Süsse.

Die Begleitungen waren sich einig: Hierhin wollen sie wieder gehen.

