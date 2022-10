Mobilmachung in Russland – Alles ist besser als der Tod

Moskau ist voller Frauen, die um ihre Männer, Söhne, Brüder, Freunde fürchten. Denn vor der Mobilmachung sind diese nirgendwo mehr sicher. Es ist, sagt eine Mutter, als bewerfe Russland den Feind «mit Leichen».

Silke Bigalke, Moskau

Harte Trennung: Ein Eingezogener verabschiedet sich in Sankt Petersburg von seiner Frau. Foto: AFP

Sein Gesicht wirkt noch schmaler als gestern. Vielleicht liegt es an der dicken Strickmütze, vielleicht an den Polizisten, an denen er gleich vorbeimuss. Die waren früher nicht da, murmelt der 21-Jährige und schaut in die abgesperrte Seitenstrasse. Er wohnt ganz in der Nähe, aber um diese Moskauer Strasse macht er seit Wochen einen grossen Bogen.