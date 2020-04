Aufgefallen in Henggart – Alles ist hin? Die Winterthurer Musiker «Yesterboys» blasen Corona den Marsch, unterstützt vom Henggarter Puppenspieler Hanspeter Bleisch. Die Altherren-Combo erlaubt sich dabei einen ironischen Unterton. Gabriele Spiller

Die «Yesterboys» Klaus Grimmer, Max Peter, Jacques Rohner und ihr Örgelimann alias Hanspeter Bleisch aus Henggart. Foto: PD

Eine gehörige Portion Altersweisheit schimmert durch, wenn das Winterthurer Blechbläsertrio «Yesterboys» seine Corona-Version des Beatles-Klassikers «The Fool on the Hill» präsentiert. Die Instrumentalisten spielten den Popsong in häuslicher Quarantäne ein und fügten ihre Stimmen zu einem Youtube-Video zusammen – inklusive des Örgelimanns des Henggarter Puppenspielers Hanspeter Bleisch (74).