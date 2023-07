45' Pause

Und das wars dann auch für den Moment. Wir gehen in die Pause. Was gibt es hier zu sagen? GC startete gut ins Spiel, wurde aber von Chris Bedia plötzlich erwischt und lag 0:1 hinten. Doch den Grasshoppers gelang die direkte Antwort, sie blieben aufsässig und suchten den Weg nach vorne. In der 23. Minute schoss Tsiy Ndenge ein herrliches Tor, es war ein verdienter Ausgleich. Und damit verabschieden wir uns in die Pause. Bis gleich!