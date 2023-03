Porsche Zukunft – Alles unter Strom Das Angebot rein elektrischer Porsche-Modelle soll in wenigen Jahren deutlich wachsen. Mario Hommen

Einzelgänger: Der rein elektrische Porsche Taycan. Foto: Porsche

Porsche will am eingeschlagenen Elektrifizierungskurs festhalten und in den kommenden Jahren mehrere batterieelektrisch angetriebene Modelle neu auf den Markt bringen. Wie der Sportwagenhersteller im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz mitteilte, wird nächstes Jahr die Neuauflage der SUV-Baureihe Macan mit reinem E-Antrieb starten. 2025 soll der vollelektrisch angetriebene Sportwagen 718 folgen, den es parallel für einige Jahre auch mit Verbrennungsmotor geben wird. Frühestens 2026 wird dann ein elektrisch angetriebener Cayenne folgen. Zudem plant Porsche einen vollelektrischen Luxus-SUV oberhalb des Cayenne. Das neue Fahrzeugkonzept soll sich durch automatisierte Fahrfunktionen und ein völlig neues Innenraumerlebnis auszeichnen.

Porsche blickt auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Trotz Ukraine-Krise konnte das Unternehmen seinen weltweiten Absatz um 2,6 Prozent auf 310’000 Fahrzeuge steigern. Parallel sind der Umsatz von 33,1 auf 37,6 Milliarden Euro und die operative Konzernumsatzrendite von 16 auf 18 Prozent gestiegen. Im Rahmen des frisch eingeläuteten Programms «Road to 20» will Porsche die operative Konzernumsatzrendite langfristig auf mehr als 20 Prozent steigern, teilte das Unternehmen mit.

