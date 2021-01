1:4 des EHCW gegen Langenthal – Alles versucht und nichts gewonnen Obwohl der EHCW gegen Langenthal eine starke Leistung abliefert, unterliegt er dem Zweiten der Swiss League 1:4. Urs Kindhauser

Viel Präsenz vor dem Langenthaler Tor: Silvan Hess bedrängt Goalie Pascal Caminada. Foto: Madeleine Schoder

Man müsse hinter die Resultate schauen, sagte EHCW-Trainer Teppo Kivelä vor dieser Saison einmal. Das heisst: Es kommt beim EHCW auch darauf an, wie gearbeitet wird, wie der Auftritt auf dem Eis ist. Nun haben die Winterthurer in den letzten Monaten ja fast immer verloren. Doch selten war Kiveläs Satz treffender als in diesem Match gegen Langenthal. 1:4 lautete der Endstand. Der Auftritt des EHCW aber war einer der besten der ganzen Saison. Was fehlte, war die Krönung: Das positive Resultat eben. Was aber zu sehen war: Ein riesiger Entwicklungssprung des EHCW, wenn man vergleicht, wie inferior er beim 2:6 in Langenthal in Runde 1 im Oktober gewesen war. Und wie er den klaren Favoriten diesmal, im 34. Spiel, in Bedrängnis brachte.