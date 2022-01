Sweet Home: Rezepte, Möbel und Tulpen – Alles wird leichter Frühlingsblumen, unkomplizierte Wohnideen und frische Küche: Diese Ideen sorgen für einen unbeschwerten Jahresbeginn. Marianne Kohler Nizamuddin

Da sind wir nun. Die fröhlichen Festtage sind vorbei und das Januarloch, die x-te Coronawelle sowie ein erneuter Rückzug in das Zuhause ersetzen Glitter, Glanz und fette Braten. Doch das Jahr ist neu, der Weihnachtsbaum macht den ersten Tulpen Platz und es wird bereits jeden Tag ein bisschen heller. Gute Gründe, der Wohnung und dem Alltag ein bisschen Leichtigkeit zu verleihen. Foto über: Fantastic Frank

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

1 — Der gute Platz für alles

Schmal , aber oho: Bilderleisten bieten eine neue Ebene für Lieblingsdinge. Foto über: Bed Threads

Am Donnerstag, dem Dreikönigstag, wird der Weihnachtsbaum traditionellerweise weggeräumt. Mein Mann und ich feiern diesen Abschied immer mit dem Dreikönigskuchen und einem Glas Champagner. Danach ist es erstmal ein bisschen leer und eine grosse Putzaktion ist angesagt. Zum Glück sind nun die ersten Tulpen in den Supermärkten und das Putzen und Aufräumen macht Lust darauf, alles hübscher und praktischer zu ordnen. Die Dinge, die ich mag und die mich inspirieren, müssen sichtbar sein, die anderen Dinge gut sortiert und erreichbar.

Oft aber fehlt der Platz, um alles clever und attraktiv zu platzieren. Da helfen Bilderleisten. Sie brauchen wenig Platz und lassen Lieblingsbücher und kleinere Preziosen schön zur Geltung kommen.

Shoppingtipp: Bücherleisten in dieser Art finden Sie bei Ikea.

2 —Das kleine Tischchen

Pariser Flair: Kleine Tischchen lassen an Cafés und Bistros denken. Foto über: Fantastic Frank

Es gibt Möbel, die das Wohnen vereinfachen und somit Leichtigkeit zaubern. Das kleine Tischchen ist ein solches Möbelstück. Viele haben an den Festtagen an grossen Tafeln Platz genommen, den eigenen Tisch verlängert und alles fabulös angerichtet. Das ist schön, auch aus dem Grund, dass es einmalig oder zumindest selten ist. Im Alltag bräuchte man dafür ein völlig anderes Leben. Eines, zu dem ein Schloss oder zumindest ein Herrenhaus mit einem ganzen Stab von Bediensteten gehört. Und wer will das schon im Alltag. Diesen wünschen wir uns persönlich, intim und easy. Setzen Sie sich also an ein kleines Tischchen. Sie können sich dabei erst noch gegenseitig in die Augen schauen und fühlen sich auch alleine wohler als an einem grossen Tisch.

3 — Das einfache Einkaufen

Leichte Tüte: D er Januar wird ein Gourmetmonat der Federgewichtsklasse. Foto über: Sabon Home Blog

Leichtigkeit wünschen wir uns im Januar auch in der Küche und auf dem Tisch. Dabei beginnt alles mit dem richtigen Einkauf. Dieser wiederum gelingt mit schlauem Planen. Studieren Sie erstmals Rezepte. Machen Sie einen Menüplan, am besten für die ganze Woche, und dann gleich noch eine Einkaufsliste dazu. Setzen Sie auf Gemüse und Früchte: viele knackige Wintersalate, Röstgemüse aus dem Backofen, Pasta mit Gemüse, Gemüsepürees, leichte Suppen. Diese Gerichte brauchen keine grossen Einkäufe und gehen einfach und schnell.

4 — Der knackige Wintersalat

Farbenfroh: Wintersalat mit Grapefruit, Avocado, Fenchel und Kresse. Foto über: Foodie Crush

In Wintersalaten vereinen sich oft Früchte, Gemüse und Kräuter. Dieser erfrischende Salat bietet zudem eine Aromenvielfalt, Farben und unterschiedliche Texturen.

Und so gehts:

Filetieren Sie Grapefruits, schneiden Sie Avocados in Schnitze und Fenchel in dünne Streifen. Arrangieren Sie alles schön mit Rucola oder Brunnenkresse in Schalen. Mischen Sie ein Dressing mit 1 EL Honig, 1 EL körnigem Dijonsenf, 2 EL Rotweinessig, 3 EL Olivenöl und Salz. Das Dressing über den Salat träufeln und geniessen.

5 —Die versteckte Ablage

Diskret im Hintergrund: Ein schmales Wandregal ersetzt Beistellmöbel. Foto über: Planète Déco

Eine ähnliche Hilfe wie die Bilderleiste bietet ein schmales Wandregal. Dieses kann aber noch etwas mehr, nämlich diskret hinter Möbeln wie etwa Sofas oder Betten genau die Ablage bieten, die praktisch null Platz braucht. Sie kann zum Beispiel Nachttischchen oder Beistelltischchen ersetzen und sieht dabei erst noch sehr elegant aus!

6 — Die kleine Verschönerung

Eleganter Schmuck: Kleine Möbel füllen mehr als Lücken. Foto über: The Every Girl

Leichtigkeit bedeutet auch Eleganz und diese wiederum entsteht mit gekonnter Zufälligkeit. Genau in dieser Manier steht hier ein adrettes kleines Tischchen. Es wertet die Wohnung auf und ist ein wahrer Hingucker. Suchen Sie nach solchem «Schmuck» und bringen Sie damit Leichtigkeit ins Haus.

7 — Die ersten Frühlingsboten

Aufgeblüht: Kleine Hyazinthen in einer dekorativen Muschelvase. Foto über Hviit Blog

Auch wenn der richtige Winter noch ansteht, die Frühlingsblumen sind schon da! Und sie tun uns gut. Aber es gibt nicht nur Tulpen, auch wenn diese überall sind. Bei Floristen und Gärtnern bekommen Sie bereits kleine Hyazinthen oder Narzissen im Topf. Gewisse Vasen, wie die Muschelvase von Ferm Living, lassen sich auch als Übertopf einsetzen und machen dabei ganz schön viel her.

8 — Das unkomplizierte Sofa

Vielseitig: Modularer Sofaklassiker Togo mit einem hellblauen Pied - de - Poule - Stoff bezogen. Foto über: Planète Déco

Mussten Sie während den Festtagen zusammenrücken? Stand das Sofa falsch oder konnten Sie sich nicht unterhalten, da es kein Sitzmöbel als Gegenüber gab? Machen Sie sich das Gemütlichsein leichter. Entscheiden Sie sich für ein unkompliziertes modulares Sofa, das einmal riesig und dann wieder zu Sesseln werden kann.

9 — Die freundliche Tischrunde

Flexibel: Klappstühl e im Lodgestil schaffen eine leichte Tischrunde. Möbel, Wohnaccessoires und Foto von Ferm Living

Momentan ist keine Zeit für Riesentische und formelle Polsterstühle. Lockern Sie Ihre Tischrunde auf. Machen Sie sie flexibler, unbeschwerter und leichter zugänglich. Mit leichten Stühlen, die sich gut zur Seite stellen lassen, wird nicht nur der Tisch flexibler nutzbar, sondern auch der Raum.

Shoppingtipp: Der faltbare Desert Dining Chair ist von Ferm Living.

10 — Der Sommertrick

Auflockerung: Rattanstuhl , Seegrasteppich, helles Holz und sanfte Naturfarben. Foto: Planète Déco

Leichtigkeit ist das Gegenteil von winterlicher Schwere. Auch wenn der Winter erst kommt, haben wir beim Jahresanfang auch immer ein Bedürfnis nach einem frischen, unbeschwerten Neubeginn. In der Wohnung lässt sich das einfach mit dem Sommertrick umsetzen. Dieser geht mit einzelnen Möbeln aus Rattan und Naturmaterialien wie Seegras für Teppiche, Leinen und helles Holz. Ebenfalls tun Zimmerpflanzen und viele sanfte Naturfarben einem Raum gut.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.