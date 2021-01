Challenge League geht wieder los – Als 8600 zu FCW – Chiasso kamen Am Freitag steigt der FC Winterthur in den zweiten Saisonteil der Challenge League ein. Er trifft dabei auf einen Club, gegen den er vor 49 Jahren zu einem Spitzenspiel angetreten ist. Hansjörg Schifferli

Captain Davide Callà wird dem FCW beim Wiederbeginn in Chiasso verletzt fehlen. Heinz Diener

In Chiasso startet der FCW am Freitagabend sein Pflichtprogramm 2021. In Lugano, auf dem Gelände des Cornaredo, tritt er am Vorabend zum Abschlusstraining an, je nach Witterung auf Natur- oder Kunstrasen. Am Mittwoch hat er nochmals auf dem in mehreren Anläufen vom Schnee befreiten Kunstrasen der Schützenwiese gearbeitet.

Buess weiterhin fraglich

Nicht dabei war, anders als noch tags zuvor, Stürmer Roman Buess, der sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den FCZ im Bereich eines Schienbeinkopfes verletzte. Sein Auftritt im Tessin ist also weiterhin ein Fragezeichen.