Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Als auf dem Müll von Winterthur noch Spinat gepflanzt wurde Der Hauskehricht der Stadt wurde ab 1947 im Riet nordöstlich von Winterthur eingegraben. Innert weniger Jahre entstand der «legendäre» Stinkberg.

Ablad von Kehricht im Riet bei Oberwinterthur, um 1920.

Im Jahr 1914 führte die Stadt Winterthur ihren Müll erstmals ins Riet nordöstlich von Oberwinterthur ab und grub ihn dort ins entwässerte Riedland ein. «Es wurden bis Ende des Berichtsjahres circa 4000 Quadratmeter Kulturland angelegt, welches zum Teil mit Spinat angesät wurde», hielt der städtische Geschäftsbericht fest.

«Der Hauskehricht bestand in jener Zeit fast ausnahmslos aus organischen Materialien.»

Das Bauamt gab dem Eingraben aufgrund der Expertise eines Technikumprofessors den Vorzug gegenüber der Verbrennung, wie sie in Zürich bereits seit 1897 praktiziert wurde. Der Hauskehricht bestand in jener Zeit fast ausnahmslos aus organischen Materialien. Diese verrotteten schnell und führten dem Boden reichlich Nährstoffe zu. So erbrachte der Verkauf des auf dem neuen Kulturland aufgezogenen Gemüses der Stadt Winterthur jedes Jahr Erträge im guten fünfstelligen Bereich.

1947 war das ganze Riet umgegraben, und der Kehricht «verschwand» vorübergehend in den ehemaligen Lehmgruben im Dättnau. Doch schon nach wenigen Jahren waren auch diese aufgefüllt. Man kehrte ins Riet zurück, wo man nun Abfall aller Art auftürmte, anstatt Spinat anzupflanzen. So entstand innert weniger Jahre der legendäre «Stinkberg».

Erst mit der Eröffnung der Kehrichtverwertungsanlage in der Grüze 1965 fand die Abfallentsorgung in geordnete Bahnen zurück – seit 1971 produziert die Anlage sogar Strom. Die Müllhalde im Riet ist längst saniert, in Pünten wächst dort wiederum Gemüse. Und auch der Name «Stinkberg» ist von den Stadtplänen verschwunden – sogar von Google Maps, wo er noch bis vor wenigen Monaten überlebt hat.

