Virtuelles Clubfestival – Als Avatar die Tanzfläche rocken Zuckend oder schunkelnd: Am Wochenende konnte man sich virtuell ins Zürcher Nachtleben stürzen. Heinz Zürcher

Als Avatar konnte man kostenlos die Zürcher Clubs Hive, Zukunft, X-tra, Clubbüro IG Rote Fabrik und

Labor 5 besuchen. Foto: Fruss.com

So schnell lassen sich die Zürcher Partygängerinnen und -gänger den Spass nicht verderben. 2770 Gäste haben am Samstagabend am Limmatstream teilgenommen, dem ersten virtuellen Clubfestival von Zürich. «Es war ein voller Erfolg, wir sind sehr zufrieden», sagt Alexander Bücheli, Mitorganisator und Mediensprecher der Bar- und Clubkommission Zürich.

Ab 21 Uhr durfte man sich gratis einloggen, einen Avatar auswählen und sich virtuell aufs Parkett der Zürcher Tanzlokale begeben, sei es im Hive, der Zukunft, dem X-tra, dem Clubbüro IG Rote Fabrik oder dem Labor 5.