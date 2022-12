Emeritierter Papst und die Schweiz – Als Benedikt XVI. im Wallis Bernhardiner­hunde streichelte Während seiner Zeit als Papst hat Joseph Ratzinger die Schweiz zwar nie offiziell besucht. Trotzdem gab es Berührungspunkte.

Privater Ferienabstecher von Papst Benedikt XVI. Mitte Juli 2006 in Martigny VS. Er stattete der Fondation Barry einen Besuch ab. Einen offiziellen Besuch des deutschen Pontifex maximus in der Schweiz gab es hingegen nie. (Archivbild) Foto: L’Osservatore Romano (Keystone)

Der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren hat die Schweiz während seines Pontifikates nie offiziell besucht. Es gab trotzdem einige Berührungspunkte von Benedikt XVI. zur Schweiz. Er streichelte im Wallis Bernhardinerhunde und sprach die erste Schweizerin heilig.

Am Tag seiner Wahl zum Papst Mitte April 2005 gratulierte der damalige Verteidigungsminister Samuel Schmid dem frischgekürten Papst Benedikt XVI. im Namen des Bundesrates und des Schweizer Volkes per Telegramm zur Wahl und wünschte ihm «ein fruchtbares Pontifikat».

Knapp zwei Monate später kritisierte der Papst bereits einen Volksentscheid, den die Schweizer Stimmberechtigten am 5. Juni 2005 an der Urne gefällt hatten. Damals hiessen sie ein freiheitlicheres Partnerschaftsgesetz gut.

Wie auch andere europäische Länder habe die Schweiz unter dem Einfluss des technologischen Wandels und der öffentlichen Meinung eines Teils ihrer Bürger neue Gesetze erlassen, «die an den Respekt vor Familie und Leben rührten», liess sich Benedikt vernehmen.

Jubiläumsfeier für Schweizergarde

Das darauffolgende Jahr stand dann ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen der Schweizergarde. Am 6. Mai ehrte sie Papst Benedikt XVI. mit einer Messe und rief dabei die kleinste Armee der Welt dazu auf, mit «Mut und Treue» in die Zukunft zu blicken.

Aus der Schweiz angereist waren auch der damalige Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, Amédée Grab, die drei Schweizer Kardinäle sowie Bundespräsident Moritz Leuenberger und Armeechef Christophe Keckeis.

Benedikt XVI. auf einem Spaziergang in Martigny. (18. Juli 2006) Foto: L’Osservatore Romano (Keystone)

Die Messe und die feierliche Vereidigung am Nachmittag stellten den Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten dar, die bereits im Januar begonnen hatten. Die ersten Schweizergardisten waren 1506 auf Wunsch von Papst Julius II. nach Rom gekommen. Am 22. Januar trat das erste Kontingent von 150 Mann den Dienst im Vatikan an.

Kurzvisite bei den Barrys im Sommer 2006

Im Juli 2006 weilte Benedikt in den Sommerferien im Aostatal. Von dort aus machte er einen Abstecher zu den Augustiner-Mönchen im Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard, um mit ihnen zu beten. Beim Verlassen des Hospizes durch eine Seitentür traf der Papst auf rund 200 Touristen, die eigentlich das Kloster besuchen wollten und unverhofft den Papst zu sehen bekamen.

Benedikt XVI. besuchte danach auch noch den berühmten Bernhardiner-Zuchtbetrieb des Hospizes. Die Zucht war bis 2005 von den Mönchen geführt worden und wurde dann an die «Barry-Stiftung» verkauft.

Die Heiligsprechung der Schweizer Nonne Maria Bernarda Bütler auf dem Petersplatz im Vatikan. (12. Oktober 2008) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

In Benedikts Amtszeit fiel auch die Heiligsprechung der ersten Schweizerin überhaupt. Nach über 50-jähriger Untersuchung zweier «Wunder» kam diese Ehre am 12. Oktober 2008 der Ordensfrau Maria Bernarda Bütler (1848-1924) zu. Sie wurde in Auw AG geboren und war als Nonne in Kolumbien tätig.

Besuch von Leuthard – Koch wird Kardinal

Anfang Mai 2010 stattete die damalige Bundespräsidentin Doris Leuthard dem Oberhirten der Katholiken einen offiziellen Besuch im Vatikan ab. Das Gespräch von Leuthard mit Benedikt dauerte 25 Minuten. Dabei sprach die Magistratin auch politisch brisante Themen wie die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, das Minarett-Verbot in der Schweiz und die Debatten über ein Burka-Verbot an.

Die damalige Bundesspräsidentin Doris Leuthard bei einer Audienz mit Papst Benedikt dem XVI. im Vatikan. (6. Mai 2010) Foto: Karl Mathis (Keystone)

Mit Bischof Kurt Koch ernannte der Papst im November desselben Jahres den insgesamt vierten Kardinal aus der Schweiz. Zuvor hatte ihn Benedikt bereits als Ökumene-Minister nach Rom berufen.

«Auch wenn wir mit der Ernennung von Bischof Kurt Koch einen lieben und sehr geschätzten Mitbruder in der Bischofskonferenz verlieren, freuen wir uns über seine Ernennung und entbieten ihm unsere besten Segenswünsche», liess sich die Schweizerische Bischofskonferenz nach Kochs Wahl zum Präsidenten des Rates für die Einheit der Christen vernehmen.

SDA/sep

