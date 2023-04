Rheinauer Konzerte 2023 – Als dem Pfarrer das Mikrofon abgedreht wurde Sie organisieren die Musik im Klosterstädtchen, die fünf Mitglieder des Vereins Rheinauer Konzerte. Doch nicht immer waren Ensembles in der Kirche willkommen. Gabriele Spiller Text , Marc Dahinden Foto

Der Verein Rheinauer Konzerte (v. l.): Bruno Hefti, Ellinor von Kauffungen, Therese Jenni, Andrea Sigrist, Andreas Maisch. Foto: Marc Dahinden

Mit einer Ode an Beethoven startet am Mittwoch die Rheinauer Konzertsaison 2023. Das niederländische Narratio-Quartett knüpft damit an seine Beethoven-Abende im vergangenen Jahr an, denn sie haben sich zum Ziel gesetzt, sämtliche Streichquartette des grossen Komponisten einmal in Rheinau aufzuführen. Die vier Musizierenden spielen dieses Mal zwei Frühwerke (op. 18/4 und op. 59/1) sowie am Donnerstag zwei Spätwerke (op. 130 und op. 133). Für die Aufführungen in historischer Praxis ist die kleine Bergkirche das ideale Ambiente.