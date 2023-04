Zittersieg im Playoff – Als der Goalie und der Jüngste den Match retteten Die Handballer von Pfadi Winterthur gehen im Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun mit dem 27:26-Heimsieg 2:1 in Führung. Es brauchte eine Verlängerung, viel Nerven und Exploits. Urs Stanger

Er war in der Schlussphase der Chef: Goalie Admir Ahmetasevic rettete Pfadi mit einer Doppelparade in die Verlängerung. Foto: Deuring Photography

Was ist in dieser Best-of-5-Serie los… Jedes Mal in den drei Spielen bisher hätte das Resultat auf die andere Seite kippen können. 19:18 siegten die Winterthurer vor einer Woche in Spiel 1, 25:27 unterlagen sie am Ostermontag in Thun. Und jetzt, an diesem Donnerstagabend vor 1720 Zuschauern in der Axa-Arena reichte die normale Spielzeit nicht, um den Sieger zu kennen. 27:26 setzten sich die Winterthurer nach der ersten von zwei möglichen Verlängerungen durch. Sie hätten es viel einfacher haben können, sie hätten aber auch nach 60 Minuten den Match verlieren können. Doch der Reihe nach.

Zum wiederholten Mal in diesem Playoff-Viertelfinal startete Pfadi höchst dürftig in eine Halbzeit. Vier Angriffe, vier Ballverluste und ein 0:3-Rückstand. Erst dann kam man an die Gänge. Drei Penaltytore von Kevin Jud, Pfadis brillantem Spielmacher und bestem Skorer an diesem Abend, ein Treffer von Abwehrchef Viran Morros ins leere Tor, der Konter von Lukas Osterwalder, nochmals Jud – und aus dem 2:5 wurde das 8:5. Pfadis Effizienz stand plötzlich Wackers Ineffizienz gegenüber. Neun Minuten lang hatten die Thuner kein Tor geworfen.

Pfadis überragender Feldspieler: Regisseur Kevin Jud buchte zehn Tore aus zwölf Würfen. Foto: Deuring Photography

Die Winterthurer also hatten die Wende geschafft und die Sache im Griff. Lange im Griff. 15:9 führten sie nach 37 Minuten. 19:13 stand es zehn Minuten später. Aber dazwischen, da hatten sie die Chance vertan, noch deutlicher, ja wohl entscheidend davonzuziehen: Ein verworfener Penalty und zwei verpasste Konter waren die Vorboten dessen, was nach dem 19:13 folgen sollte. Die Winterthurer fanden in der Schlussviertelstunde den Weg nicht mehr zum Tor. Auch nicht in der Version mit dem siebten Feldspieler, die sich nicht zuletzt durch zu frühe Ballverluste rächen sollte.

Pfadi – Wacker Thun 27:26 n.V. (12:8, 23:23, 25:25) Infos einblenden Axa-Arena. – 1720 Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. – Torfolge: 0:3, 2:3, 2:5, f8:5, 10:8, 12:8; 12:9, 15:9, 15:11, 17:13, 19:13, 19:17, 21:18, 21;20, 23:21, 23:23; 23:24, 25:24, 25:25; 27:25, 27:26. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Pfadi, 4-mal 2 gegen Wacker. Pfadi: Ahmetasevic/15 Paraden (für 1 Penalty Wipf/1); Freivogel, Radovanovic (2 Tore), Hadj Sadok, Morros (1), Osterwalder (1), Dragasevic (4), Lioi (2), Leopold, Mendonça (1), Jud (10/4), Tynowski (4), Bräm (1), Lagerquist (1), Ruh. – Wacker: Winkler/13 Paraden (für 4 Penaltys Wick/2); Linder (10/3), Felder (1), Raemy (2), Dähler, Sorgen (1), Römer, Lüthi, Dannmeyer (3), Guignet (1), Schwab (1), Huwyler, Manse (2), Gruber (3), Chernov (1). Bemerkungen: Pfadi ohne Heer (verletzt), Wacker ohne von Deschwanden und Delhees (alle verletzt). 14. Ahmetasevic hält Penalty von Manse. 26. Wipf hält Penalty von Linder. Wick hält Penaltys von Jud (30.) und Leopold (39.). Bräm für sein 200. Spiel für Pfadi geehrt. Playoff-Viertelfinal (Best of 5), Stand: 2:1. Sonntag, 16. April, 17.00: Wacker – Pfadi. – Falls nötig. Donnerstag, 20. April, 19.00: Pfadi – Wacker. – Die Anspielzeiten können aufgrund von TV-Übertragungen ändern. Weitere Playoff-Viertelfinals (Best of 5): GC Amicitia Zürich – BSV Bern 29:30 (16:15), Stand 1:2. HC Kriens-Luzern – St. Otmar St. Gallen 31:29 (14:11), Schlussstand 3:0. Playout (Best of 5): RTV Basel – HSC Kreuzlingen 25:24 (11:16), Stand 2:1.

Die Thuner rückten näher, je mehr desto bedrohlicher – zum 19:17 und zum 21:20, bis Luca Linder in der zweitletzten Minute den 23:23-Ausgleich erzielte. Pfadi startete seinen letzten Angriff. Er endete mit einem Wurf von Arsenije Dragasevic in den Fängen von Marc Winkler, der aus Winterthurer Sicht einmal mehr zu oft im Weg stand. 20 Sekunden blieben nun Thun. Nicolas Raemy scheiterte wenige Sekunden vor Ende an Pfadi-Goalie Admir Ahmetasevic, der Abpraller landete bei Linksaussen Luca Linder, der bei Minute 60:00 ebenfalls nicht an Ahmetasevic vorbei kam. «Er hat uns gerettet», lobte Trainer Goran Cvetkovic seinen Torhüter.

«Den Bock umstossen» – mit diesem Vorsatz, durch einen Sieg in Winterthur das Break in der Viertelfinalserie zu schaffen, waren Linder und seine Kollegen ins Spiel gegangen. Beinahe wäre es ihm, der 2018 mit seinem Treffer zwei Sekunden vor Schluss den Playoff-Final in Winterthur für Wacker entschieden hatte, gelungen. So aber blieb Linder, der Ende Saison zurücktreten wird, an diesem Abend nur die überragende Bilanz mit zehn Toren aus zwölf Würfen. Wenig trösten wird die Thuner auch dies: Nach 14 Niederlagen in Serie schafften sie mit dem 23:23 nach regulärer Spielzeit immerhin einmal ein Unentschieden in der Axa-Arena.

Der 19-jährige Alessio Lioi erzielte im zweiten Teil der Verlängerung die siegsicherenden Tore für Pfadi Foto: Deuring Photography

Aus dem ersten Thuner Sieg in der Axa-Arena seit der Eröffnung im August 2018, aus dem «umgestossenen Bock», wurde allerdings nichts. Zwar legte Wacker in den ersten fünf Minuten der Verlängerung 23:24 vor. Anschliessend aber war die Reihe an Pfadi. Zuerst dank den beiden Toren von Aleksandar Radovanovic das 25:25 zur «Pause». Dann machte sich Ahmetasevic zum zweiten Mal zum Matchwinner: Zwei nicht einfache Paraden lieferte der bosnische Nationaltorhüter zwischen der 66. und 70. Minute ab. Und vorne entschied der Jüngste von Pfadi das Spiel: Der 19-jährige Alessio Lioi, der erst auf diese Verlängerung im linken Rückraum antrat und wirbelte, warf eiskalt die beiden Tore, die Pfadi den 27:26-Sieg einbrachten. «Ich kenne ihn seit den U15-Junioren», sagte Cvetkovic über Lioi. «Er ist für solche Spiele geboren. Mit diesem Spiel heute ist er ein erwachsener Handballer geworden.» Die Big Points glückten diesmal Pfadi. Drei Tage zuvor wars noch anders gelaufen.

Dieses dritte Spiel kostete den Mannschaften Substanz und den Zuschauern viel Nerven. Die Stimmung in der Arena war eines Playoffspiels würdig. Das lag auch aus der Anhängerschaft aus Thun. Allerdings wäre von ein paar wenigen unter ihnen etwas mehr Anstand angebracht. Dass man Spieler und Trainer des Gegners aus sicherer Distanz von der Tribüne herab anpöbelt, ist nicht mal mutig.

Am Sonntag geht die Best-of-5-Serie in Thun weiter. Momentan spricht alles dafür, dass auch Spiel 4 umstritten wird wie die drei Vorgänger. Beruhigend zu wissen: Es wird wieder vom besten Schweizer Schiedsrichterpaar geleitet. Jenes Duo, das Spiel 3 leitete, verlor mitunter die Kontrolle.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

