Rundgang Arova-Hallen in Flurlingen – Als der Kamin in der «Bindi» noch rauchte Auf dem Gelände der ehemaligen Schweizerischen Bindfabrik soll bald Neues entstehen. Früher bildeten hier 600 Mitarbeiter eine starke Gemeinschaft. Sharon Kesper

Interessierte besichtigen die Arova-Industriehallen in Flurlingen. Foto: Roger Hofstetter

In der Vergangenheit schwelgen und gleichzeitig Ideen für die Zukunft entwickeln: An der Führung rund um die Arova-Hallen konnten am Samstag etwa 150 Jahre Industriegeschichte erlebt werden. Das Gelände der ehemaligen Schweizerischen Bindfabrik, «Bindi», auf dem Plateau am Rande von Flurlingen soll weiterentwickelt werden und in Zukunft ein belebter Ort sein, wo sich die Bevölkerung trifft. Das Projekt steht noch ganz am Anfang. Die Gemeinde sowie die Besitzerin, die SGI Schweizerische Gesellschaft für Immobilien AG, laden die Bevölkerung ein, ihre eigenen Ideen einzubringen.