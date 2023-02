Pfadi gelingt Wende – Als der Trainer in der Kabine laut wurde Die Handballer von Pfadi Winterthur sind mit einem 29:26-Heimsieg über St. Otmar St. Gallen in die zweite Saisonhälfte gestartet. Nach der Pause rafften sie sich in grossem Stil auf. Urs Stanger

Der Schlüssel lag wie so oft in der Defensive: Die Winterthurer (im Bild Otto Lagerquist und Viran Morros) liessen in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zu. Foto: Deuring Photography

Trainings sind das eine, Spiele das andere. Über einen Monat lang bereiteten sich die Winterthurer in Vollbesetzung auf den zweiten Teil der Saison vor, der im April ins entscheidende Playoff übergehen wird. Die Vorbereitung verlief gut. Doch davon war im Heimspiel gegen St. Otmar St. Gallen, im ersten Ernstkampf seit dem 22. Dezember, nichts zu sehen. Von Wettkampfrhythmus keine Spur.

Den Winterthurern missriet ziemlich viel, erschreckend viel. Vor allem in der Verteidigung, die zu passiv war. In der Offensive kostete hauptsächlich eine Serie von fünf Angriffen ohne Treffer ein besseres Resultat und führte zum 11:15. Hinten wie vorne wechselte das Personal in einer erstaunlichen Kadenz, besser wurde es trotzdem nie. Die St. Galler gewannen die erste Hälfte 18:14, was angesichts der Auftritte völlig in Ordnung ging.

Dann kam die Pause. Und in der Kabine wurde der Trainer laut, wie Goran Cvetkovic nach dem Match einräumte. Er hatte auch allen Grund dazu. «In der ganzen ersten Halbzeit haben wir in der Abwehr nur reagiert statt agiert. Wir haben zugeschaut, wie sie uns ausspielen. Wir haben vollkommen geschlafen, was Intensität und Aggressivität angeht», ärgerte sich Cvetkovic.

Seine Ansprache zeigte Wirkung. Die Präsenz auf dem Feld war nicht zu vergleichen mit jener der ersten Hälfte. «Zu hundert Prozent besser» sei nach der Pause die Arbeit in der Defensive gewesen, betonte der Trainer. Das zeigte sich von der ersten Sekunde an. Entsprechend entwickelte sich der Spielstand.

Pfadi – St. Otmar St. Gallen 29:26 (14:18) Infos einblenden Axa-Arena. – 1310 Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. – Torfolge: 1:2, 3:4, 3:6, 6:6, 6:8, 8:8, 11:11, 11:15, 14:18; 18:18, 20:21, 23:21, 25:23, 25:25, 29:25, 29:26. – Strafen: 2-mal 2 Minuten den Pfadi, 3-mal 2 gegen St. Otmar. Pfadi: Wipf/3 Paraden (22. Ahmetasevic/13); Tynowski (4 Tore), Dragasevic (5), Heer, Radovanovic (5), Jud (3/1), Freivogel, Morros (1), Lagerquist (2), Hadj Sadok, Leopold (9/1), Lioi, Mendonça. – St. Otmar: Zernovic/11 Paraden; Pendic (5/1 Tore), Geisser (4), Ben Romdhane, Jurilj (1), Haas, Pietrasik (9), Schramm (2), Kaiser (2), Juric, Gangl, Schneider (1), Rojnica (2). Bemerkungen: Pfadi ohne Bräm (krank). Freivogel für sein 300. NLA-Spiel geehrt. Leopold schiesst Penaltys daneben (18.) und an die Latte (39.). 48. Zernovic hält Penalty von Jud. Weitere Spiele: GC Amicitia Zürich – HSC Suhr Aarau 31:24 (11:9). Wacker Thun – HC Kriens-Luzern 26:30 (10:16). HSC Kreuzlingen – RTV Basel 27:29 (11:14).

Innerhalb von fünf Minuten glichen die Winterthur zum 18:18 aus. In der 45. Minute gingen sie durch Kevin Juds Kontertor zum 22:21 zum ersten Mal in diesem Match in Führung. Bis in die 50. Minute hinein kassierten sie nur drei Gegentore. In Rückstand gerieten sie nie mehr. Und die Schlussphase hatten sie, anders noch als in diversen Spielen der ersten Saisonhälfte, absolut im Sack. Vom 25:25 erhöhten sie auf 29:25. Den letzten Treffer erzielte Abwehrmeister Viran Morros aus der Drehung heraus vom eigenen Kreis her übers Feld ins leere Tor.

Am Ende stand jene Anzahl Gegentore, die sich Cvetkovic als Zielgrösse vorgenommen hat: 26. Nach 18 kassierten Treffern bis zur Pause war das keine Selbstverständlichkeit, es war ein Zeichen einer enormen Steigerung. «Und das gegen ein Shooter-Team», betonte Cvetkovic. Das Wechselspiel zwischen den 3-2-1- und 5-1-Abwehrsystemen, das in der Vorbereitung ausgiebig geübt wurde, klappte jetzt. Einen wesentlich Anteil leistete Torhüter Admir Ahmetasevic. Ein Dutzend Paraden gelangen ihm nach der Pause, was ihm die Auszeichnung des Best Players von Pfadi einbrachte. Das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Goalie stimmte. «Seine Paraden, die Steals von Morros und die Fouls der vorgestellten Verteidiger – das ist das, was wir uns vorstellen», konnte sich Cvetkovic freuen.

Im grundsätzlich soliden Angriff wurde die immer angestrebte 3 bei den Zehnerzahlen knapp verpasst. Nicht zuletzt drei verworfene Penaltys (aus fünf Versuchen) verhinderten eine bessere Ausbeute.

Nach ausgesprochen zähen ersten dreissig Minuten glückte Pfadis Wiedereinstieg in die Meisterschaft gegen eine Mannschaft, die mehr Potenzial hat, als ihr Tabellenstand vermuten lässt. Die Winterthurer halten mit diesem Heimsieg nach Punkten Schritt mit den Kadetten Schaffhausen. Nächste Woche folgen in der Axa-Arena die Spiele gegen den BSV Bern und RTV Basel, ehe am 25. Februar in Schaffhausen das Duell um Rang 2 ansteht.

Er hatte allen Grund zur Freude: Pfadi-Torhüter Admir Ahmetasevic wehrte nach der Pause ein Dutzend Würfe der St. Galler ab. Foto: Deuring Photography

