Historische Hochwasser in Zürich – Als der Zürichsee bis ins Limmattal reichte Zürich kämpft immer wieder mit den Fluten von Limmat und Sihl. Die Bilder der letzten grossen Überschwemmungen.

1910: Wasser im Haus, dafür kein Licht

Im Juni 1910 erreichte der Zürichsee seinen bisherigen Rekordstand, der Pegel stieg auf 407,22 Meter, das ist noch ein guten halben Meter höher als aktuell am Mittwochmittag. Auch die Sihl, die sich damals noch nicht mit dem Sihlsee-Staudamm regulieren liess, brachte extrem viel Wasser.

Die Zürcher Innenstadt wurde teilweise überschwemmt. Die Gegend um den Bahnhof glich einem See. Zahlreiche Häuser bis ins Limmattal mussten geräumt werden. Einige Strassen verwandelten sich in Bäche. Da auch das Gaswerk der Stadt in Schlieren geflutet wurde, ging vielerorts das Licht aus.