Denkwürdige WM-Momente – Als die Polizei den Doper noch mit der Nadel im Arm erwischte Ob der Österreicher Max Hauke, der Toggenburger Simon Ammann oder der Norweger Petter Northug: Sie haben WM-Geschichte geschrieben. Episoden zum Start der 54. Titelkämpfe der Nordischen. Christian Brüngger

Vor Gericht und geständig: Der österreichische Langläufer Max Hauke im Oktober 2019. Foto: Imago

Max Hauke, das Blut und die Polizei

Selten war der Name einer Doping-Ermittlung treffender als bei «Operation Aderlass». Als Polizisten am Morgen des 27. Februar 2019 nämlich in eine Wohnung in Seefeld stürmten, sass der österreichische Langläufer Max Hauke auf dem Sofa und liess sich gerade eigenes Blut zurück in seinen Körper leiten. In flagranti erwischten die Ermittler den Doper während jener WM also, was selbst unter den vielen Dopingfällen nun wahrlich eine Ausnahme darstellt.