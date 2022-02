Porträt von Zdzisław Pregowski – Als ein Internierter mit «Vitaminferien» für polnische Kinder berühmt wurde Der Pole Zdzisław Pregowski kam im Zweiten Weltkrieg nach Winterthur. In den 80er-Jahren sorgte er mit einer speziellen Hilfsaktion für Aufsehen – und erntete dafür nicht nur Lob. Dominik Landwehr

Der gebürtige Pole Zdzisław Pregowski begrüsst im Februar 1982 polnische Ferienkinder am Flughafen Kloten. Foto: Keystone

Zdzisław Pregowski kam 1940 mit 12’500 polnischen Soldaten in die Schweiz und fiel in Winterthur bald mit unkonventionellen Aktionen auf: Während des Ungarnaufstands im Jahr 1956 montiert er eine Holzkiste auf sein Auto und sammelt bei Winterthurer Apotheken Medikamente. Um sein Auto als Hilfstransport zu kennzeichnen, hängt er eine grosse Schweizer Fahne an die Kiste. Damit fährt er nach Budapest und verteilt die Güter unter den Augen der sowjetischen Interventionstruppen.