Siedlung Weiertal in Winterthur – Als ein Wülflinger das Weiertal kolonisierte Vor 100 Jahren gründete Hans Bernhard am Rand von Wülflingen die Siedlung Weiertal. Der Winterthurer wollte damit den Fabrikarbeitern das Bauern beibringen. Jonas Keller

Bauernidylle am Rande Winterthurs: Im Weiertal wurde die Trennung von Stadt und Land bekämpft. Foto: zvg (winbib)

Der Erste Weltkrieg hinterliess in der Schweiz keine Schlachtfelder und keine Leichenberge. Spurlos ging er trotzdem nicht am Land vorüber – auch in Winterthur nicht. So waren es die knappen Lebensmittel während der Kriegsjahre, die den Wülflinger Hans Bernhard vor 100 Jahren antrieben, am Rande Winterthurs eine Siedlung aus dem Sumpf zu stampfen.

Mit der Siedlung Weiertal oberhalb von Wülflingen wollte der Geograf den sich auftuenden Graben zwischen Stadt und Land wieder schliessen. «Die Fabrikarbeiter sollten wieder näher an die Scholle geführt werden», schreibt der Winterthurer Historiker Peter Niederhäuser. In einer neu erschienenen Jubiläumsschrift setzt er sich mit der Geschichte der Siedlung auseinander.