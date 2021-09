Interview: Badeferien im Herbst – «Als Feriengast hat man nun wieder deutlich mehr Freiheiten» Deniz Ugur, Chef von Bentour Reisen, über steigende Preise, gute Impfquoten und die türkischen Mega-Resorts. Christoph Ammann

Deniz Ugur, Chef des Reiseveranstalters Bentour. Foto: PD

Nach dem Regensommer locken Herbstferien am Meer. Bentour Reisen bringt in normalen Jahren bis zu 130’000 Sonnenhungrige an den Strand, zwei Drittel davon in die Türkei. Deniz Ugur, der 43-jährige Chef des Zürcher Reiseveranstalters, beurteilt im Gespräch mit der SonntagsZeitung die besondere Lage im Corona-Jahr 2.0.

Gibt es noch freie Plätze für Herbstferien am Mittelmeer? Ja, vereinzelt, aber selbst die Preise für Last-Minute-Arrangements sind deutlich gestiegen. Das hängt mit den eher knappen Flugkapazitäten zusammen. Normalisiert sich die Lage, werden wir nächstes Jahr wieder mehr Flüge haben und günstigere Preise.

Wie lief das Geschäft in den vergangenen Monaten? Zufriedenstellend. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Pandemie, erreichen wir ein Passagiervolumen von 65 Prozent, letztes Jahr waren es knapp 30 Prozent.

Werden sich die restriktiveren Einreisebedingungen in die Schweiz negativ auswirken? Ich schätze, dass 80 Prozent unserer Kunden geimpft sind. Da schliesse ich auch Kinder und Jugendliche mit ein, die für die Rückreise keinen Test benötigen. Für Geimpfte wird das Reisen deutlich einfacher.

Wo gibt es noch Einschränkungen? Natürlich bleibt die Maskenpflicht an Bord der Flugzeuge, in Liften oder gewissen geschlossenen Räumen. Aber unterm Strich hat man als Feriengast nun wieder deutlich mehr Freiheiten. Wichtig für unsere Branche ist, dass die geltenden Vorschriften nun Bestand haben. Stabile Regeln in Kombination mit dem Nachholbedarf werden hoffentlich dafür sorgen, dass wir 2022 wieder Zahlen wie 2019 erreichen.

Wie hat Bentour die Corona-Krise überlebt? Indem wir die Kosten reduzierten. Allerdings mussten wir gut erreichbar bleiben für Direktkunden und Reisebüros. Es gab sehr viele Fragen. Wir haben das finanzielle Polster aus den guten Jahren weitgehend aufgebraucht. Zum Glück hat der Staat dazu beigetragen, den Schaden zu lindern. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich fand das Hilfspaket von Bund und Kanton Zürich für ein KMU wie Bentour Reisen sehr pragmatisch und unserer Grösse angepasst.

«Die türkischen Hoteliers haben schon einige Krisen erlebt und gelernt, sich auf verschiedene Märkte auszurichten.»

Zwei Drittel Ihrer Kunden fliegen in die Türkei: Wie bewältigt die dortige Tourismusbranche die Pandemie? Die türkischen Hoteliers haben schon einige Krisen erlebt und gelernt, sich auf verschiedene Märkte auszurichten. Sie sind heute deutlich weniger abhängig von den eher vorsichtigen westeuropäischen Gästen. So kam man ganz gut durch die Krise – auch dank des Safe-Tourism-Programms mit vielen kontrollierten Prozessen.

Und wie gestalten sich aktuell Ferien in der Türkei? Bei der Einreise wird ein Zertifikat verlangt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen Test vorlegen. Das gilt auch für Kinder älter als 6 Jahre. Maskenpflicht handhaben die Hotels unterschiedlich. Die Resorts in der Südtürkei sind sehr grosszügig angelegt und bieten viel Raum. Ausserdem spielt sich ein grosser Teil des Ferienerlebnisses im Freien ab.

Haben die Waldbrände in der Türkei dem Geschäft geschadet? Die kritische Phase dauerte eineinhalb Wochen. Ich weiss nur von zwei Hotels in der Region Bodrum, die evakuiert, aber schliesslich nicht von Bränden betroffen wurden. Die Brandbekämpfung lief nicht optimal. Die Türkei muss investieren und einsatzfähige Löschflugzeuge bereitstellen. Denn es ist damit zu rechnen, dass sich solche Ereignisse aufgrund der Klimaerwärmung wiederholen werden.

Eine Destination, die bei Bentour derzeit besonders gut gebucht wird: Bodrum an der türkischen Riviera. Foto: Gett

Welche Regionen in der Türkei werden bei Bentour am meisten gebucht? Bodrum, die Gegend um Dalaman und Fethyie, und natürlich die klassische Südtürkei um Antalya und Belek. Aber wir erleben auch ein Revival von Städtereisen nach Istanbul, und Bentour wird in Zukunft mehr hochwertige Studienreisen mit Themen Archäologie und christliche Wallfahrtsorte anbieten. So können wir eine sehr gebildete Kundschaft begeistern, für welche die Türkei zuletzt kein Thema war.

Wie differenziert sich Bentour von den grossen Playern der Schweizer Reisebranche? Wir sind sehr weit fortgeschritten in der Digitalisierung und der grösste IT-Reiseveranstalter der Schweiz. Bentour verarbeitet mehr Daten als etwa Hotelplan oder DER Touristik Suisse. Auch analog haben wir Spezielles zu bieten, etwa einen Premium Service am Flughafen Antalya mit Einzelbetreuung der Gäste.

