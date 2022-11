Unihockey-Weltmeisterschaft in Winterthur – Als freiwilliger Helfer reist er um die halbe Welt Peter Booij (67) reist seit zwanzig Jahren als freiwilliger Helfer an Sportevents in der ganzen Welt. Unihockey hatte er noch nie auf dem Zettel – und hatte sich etwas anderes darunter vorgestellt. Till Hirsekorn , Marc Dahinden (Fotos)

Peter Booij (67) in der Axa-Arena in Winterthur, kurz vor dem Spiel Schweiz gegen die Slowakei, kurz vor seinem Einsatz als freiwilliger Helfer. Foto: Marc Dahinden

«Winterthur? Noch nie gehört. Unihockey? Auch nicht. Ich hatte ein Landhockey-Turnier für Studenten vor Augen, als ich davon gelesen habe, eine Uni-WM sozusagen. Ich bin Holländer, und bei uns ist vor allem Landhockey populär. Da sind wir Weltklasse. Warum ich trotzdem an der Unihockey-WM landete? Ich reise grossen Sportveranstaltungen hinterher und arbeite als Freiwilliger. Das ist mein Hobby. In diesem Fall bot sich die WM an, weil meine Frau Verwandte in der Gegend besucht. Da habe ich nach Events im Raum Zürich gegoogelt und bin fündig geworden.