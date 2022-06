Max Verstappen wie verwandelt – Als Hitzkopf reizte er alle – nun ist er der Musterschüler Früher haute ihm der Vater mit voller Wucht auf den Helm, wenn er nicht parierte. Heute ist der Niederländer erwachsen und längst ein würdiger Weltmeister. René Hauri

Klarer Fokus, doch oft schon stand er sich selbst im Weg: Max Verstappen hat es an die Weltspitze geschafft. Foto: Dan Mullan (Getty Images)

Es gab Tage, da musste dieser Max Verstappen offenbar beschützt werden. Vor den Fragen der Journalisten. 2019 war es, auf dem eindrücklichen Floss, das Red Bull alljährlich in den Hafen von Monte Carlo stellt und seine exklusiven Partys darauf feiert. Verstappen sitzt an einem Bartisch, die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Neben sich eine der jungen Pressebetreuerinnen, nach drei Fragen hebt sie die Hand: zu kritisch, bitte doch positiver. Verstappen schaut sie an, winkt ab, weitermachen.