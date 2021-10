Zürcher Statistiker im Interview – «Als ich anfing, gabs beim Statistischen Amt keinen einzigen Computer»

Abstimmungsresultate per Fax, Hilfe in Liebesdingen und nervöse Regierungsräte: Joe Ferrer hat in seinen 33 Jahren als Statistiker beim Kanton Zürich einiges erlebt – und kennt jede kuriose Zahl.