Emotionale Einbürgerung – «Als ich den Schweizer Pass erhielt, sind Tränen geflossen» Der weltbekannte Filmschauspieler Anatole Taubman ist in Zürich eingebürgert worden. Es sei nervenaufreibend gewesen, sagt er: «Ich wurde durch den Wolf gedreht.» Daniel Schneebeli

Filmschauspieler Anatole Taubman ist zwar teilweise in Zürich aufgewachsen, ist aber erst kürzlich Schweizer geworden. Foto: Mirjam Kluka

Im vergangenen Jahr sind in der Stadt Zürich 3297 Menschen eingebürgert worden. Sie stammen aus der ganzen Welt. Einer von ihnen ist der britisch-schweizerische Filmschauspieler Anatole Taubman. Beim Sprachtest hatte der 52-jährige Taubman keine Mühe, denn er hat einen Teil seiner Kindheit in Zürich verbracht, und im James-Bond-Film «Ein Quantum Trost», in dem Taubman den Assistenten des Bösewichts spielt, hat er sogar schon Züritüütsch gesprochen: «Mami, es isch scho chli heiss da.»