Stadtführung in Winterthur – Als im Casinotheater noch Buschmänner und Hottentotten ausgestellt wurden Rassismus hat eine lange Vorgeschichte – auch in Winterthur. Ein Rundgang des Vereins Kehrseite Winterthur führt auch zur Schützenwiese. Almut Berger , Enzo Lopardo (Foto)

Wo heute Fussball gespielt wird, marschierten 1934 4500 Rechtsradikale auf. Der Historiker Jonas Komposch informiert über die dunklen Seiten Winterthurs. Foto: Enzo Lopardo

«Damals versank die Schützenwiese in einem rot-weissen Fahnenmeer!» Jonas Komposch deutet von der Tribüne aufs Spielfeld. Es ist Sonntagnachmittag, und wo vor einer Stunde noch die FC-Winterthur-Frauen ihren 4:1-Sieg gegen Staad bejubelt haben, liessen am 4. November 1934 4500 Mitglieder der rechtsradikalen Nationalen Front ihren «Harus!»-Schlachtruf ertönen.



Trotz des aprilmässigen Wetters haben sich rund 30 Interessierte zur Führung «Rassismus in Winterthur – Geschichte und Gegenwart» des Vereins Kehrseite Winterthur eingefunden. Dieser bietet seit 2014 Rundgänge zu Themen an, welche die Stadt von ihrer weniger schönen Seite zeigen.