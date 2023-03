Sammlung Winterthur – Als im Stadtpark noch Schafe grasten Die Stadtbibliothek besitzt 70’000 historische Bilder von Winterthur. Diesen Samstag können Interessierte einige dieser Zeitdokumente bestaunen. Deborah von Wartburg

Schafe im Stadtpark, die EPA am Bahnhof und Verkehrsunterricht für Kinder. Die Stadtbibliothek zeigt die vielen Gesichter von Winterthurs Geschichte. Foto: Bildarchiv Stadtbibliothek Winterthur

«Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern», sagte der französische Schriftsteller André Malraux einst. Der Ort, wo man am schönsten in der Vergangenheit Winterthurs blättern kann, ist das Archiv der Stadtbibliothek.

Seit drei Jahren zeigt das Bildarchiv jede Woche eines seiner historischen Fotos – immer in der Mittwochsausgabe des «Landboten». Regula Geiser, Leiterin der Sammlung, erzählt: «Entstanden ist die Zusammenarbeit im allerersten Corona-Shutdown, als sogar die Bibliotheken zumachen mussten.»

Weil digitale Angebote in dieser Zeit noch wichtiger wurden, wollte man auf den Onlinezugang des Bildarchivs aufmerksam machen. Das klappte: Die Zugriffzahlen stiegen und die Fotos kamen auch bei den Zeitungslesenden gut an. Deshalb führte man die Zusammenarbeit nach der Pandemie weiter und will dies auch künftig tun.

Das Lieblingsbild von Regula Geiser: italienische Gastarbeiter vor der weihnachtlichen Rückfahrt im Jahr 1963. Foto: Bildarchiv Stadtbibliothek Winterthur

Das persönliche Lieblingsbild von Regula Geiser zeigt italienische Gastarbeiter im Jahr 1963 am Winterthurer Hauptbahnhof. Sie warten auf den Zug, um über Weihnachten nach Italien zu fahren. «Es ist ein schönes Bild und ein wichtiges Zeitdokument», begründet sie ihre Wahl.

Die meisten Publikumsreaktionen ausgelöst hat laut Geiser ein relativ unscheinbares Bild. Und zwar eine Aufnahme des ABM-Zentrums Rosenberg kurz nach der Eröffnung im Jahr 1973. Dieses lockte mit einem damals neuartigen Konzept, einer Kombination aus Warenhaus, verschiedenen Dienstleistungsbetrieben und einer Tankstelle mit Waschanlage. «Besonders das Fast-Food Restaurant Cindy’s hatten viele in guter Erinnerung. Auf Facebook haben sich einige Nutzer nostalgisch daran zurückerinnert und einen Kommentar geschrieben.»

Das ABM-Zentrum, wo heute der Neubau des Einkaufszentrums Rosenberg steht. Foto: Bildarchiv Stadtbibliothek Winterthur

An diesem Samstag, 25. März, können sich interessierte Winterthurerinnen und Winterthurer die schönsten Bilder, die in den letzten drei Jahre im «Landboten» erschienen sind, ansehen. Die Stadtbibliothek zeigt ein Best-of in Bild und Ton. Die Besucher dürfen zudem wünschen, von welchen Ereignissen oder Orten sie künftig historische Bilder sehen möchten.

Wichtig: Im «Landboten» vom 21. März stand irrtümlicherweise, dass der Anlass am 25. April stattfindet. Er ist aber diesen Samstag, den 25. März, von 14 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek. Eine Anmeldung ist möglich via winbib.sammlung@win.ch oder Tel. 052 267 51 55.

Deborah von Wartburg ist Redaktorin im Ressort Stadt, in dem sie seit 2021 schreibt. Sie verbrachte einen grossen Teil ihrer Jugend in Winterthur, schrieb fünf Jahre für den Zürcher Oberländer und hat an der ZHAW Journalismus und an der ZHDK Kulturpublizistik studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.