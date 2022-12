Aufgefallen an der Fussball-WM – Und dann kam Manuel Akanji auf sie zu Eine Gruppe aus dem FC Wiesendangen fieberte im Stadion in Katar mit dem Nationalteam beim 3:2-Sieg über Serbien mit und hatte eine kurze Begegnung mit Manuel Akanji, dem früheren Clubkollegen. Urs Stanger

Der Wiesendanger Sandro Osta mit dem ganz speziellen WM-Souvenir, dem Leibchen von Manuel Akanji. Foto: PD

Sie waren nicht riesig. Und dennoch nicht zu übersehen. Bei jedem Torjubel der Schweizer im entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Serbien tauchte mindestens eine der beiden Wiesendanger Fahnen auf dem TV-Bildschirm auf.

Das schwarze Geweih auf weissem Grund fiel auch Manuel Akanji auf, als die Schweizer Fussballer nach dem Match ihren Triumph vor den eigenen Fans zelebrierten. Der 27-jährige Verteidiger von Manchester City, der auch an dieser WM eine überragende Rolle fürs Nationalteam spielt, kennt die Fahne und die Leute dahinter: In Wiesendangen ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen, beim FC Wiesendangen hat er mit Fussball begonnen, ehe ihn die Profikarriere vom FC Winterthur aus nach Basel, Dortmund und jetzt Manchester führte.

Remo Freuler feiert sein Tor zum 3:2-Sieg der Schweizer über Serbien – und mit ihm die Gruppe aus Wiesendangen (links). Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

«Sie haben nur ein paar Meter vor uns gefeiert. Dann hat er uns gesehen. Wir kennen uns vom Dorf und vom FC her», beschreibt Sandro Osta, einer der sieben Kumpanen aus dem FC Wiesendangen, die für zehn Tage an die WM nach Katar gereist sind. «Er ist zu uns gekommen und hat sein Leibchen gebracht. Alle anderen um uns herum sind herangestürmt, alle wollten es auch. Aber er hat auf uns gezeigt.»

Manuel Akanji – als sein Tenü noch komplett war – freut sich mit Torhüter Gregor Kobel über den Einzug in den WM-Achtelfinal Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Diesen Sonntag fliegt Manuel Akanjis Tenü mit den sieben Wiesendangern zurück in die Schweiz, zu Hause wird es eingerahmt. «Mal schauen, vielleicht hängen wir es im Clubhaus auf. Tragen kann ich es auf jeden Fall nicht – ein XL… Er ist ziemlich kräftig», lächelt Sandro Osta, der Trainer der Wiesendanger Drittliga-Mannschaft.

Am Samstag danach erholte sich die Gruppe am Strand vom mitreissenden Match des Vorabends. Die Sieben verbrachten eine sehr gute Zeit in Katar. In den Stadien sahen sie das Nationalteam gegen Brasilien und Serbien sowie fünf weitere WM-Spiele. «Alles extrem friedlich, es gab keine Pöbeleien unter den Fans. Alles gut organisiert. Und die Leute sind sehr hilfsbereit», erklärt Sandro Osta. Begeistert waren sie auch vom Public Viewing: «Das ist riesig, eine ganz andere Dimension als in der Schweiz.» Den Schweizer WM-Achtelfinal vom Dienstag gegen Portugal werden sie sich ebenfalls in einer Art Public Viewing zu Gemüte führen – in deutlich kleinerem Rahmen.

