Handball-Saison startet mit Supercup – Als Meister geniesst Pfadi Vorteile im Europacup Zum ersten Mal seit 17 Jahren kann Pfadi Winterthur als Meister in eine Handballsaison steigen. Das Jahresprogramm nimmt allmählich Formen an. Urs Stanger

Pfadis erster Höhepunkt der neuen Saison ist am 28. August der Supercup in der Axa-Arena gegen die Kadetten Schaffhausen. Deuring Photography

In der European League, dem zweithöchsten Europacup, können sich die Winterthurer auf ein paar attraktive Gegner freuen. Der europäische Handballverband hat inzwischen elf Teams definiert, die ohne vorgängige Qualifikation direkt in der Gruppenphase antreten dürfen. Dazu gehören neben Pfadi fünf weitere Landesmeister, die dank ihres Titels vorteilhaft behandelt werden: Gorenje Velenje (Slowenien), IK Sävehof (Schweden), Tatran Presov (Slowakei), Medwedi Tschechow (Russland) und die Riihimäki Cocks (Finnland).

Hinzu kommen Titelverteidiger Magdeburg, Nantes, Bidasoa Irun (Spanien), Eurofarm Pelister Bitola (Nordmazedonien) und Tatabánya (Ungarn). Ein noch nicht bestimmtes zwölftes Team erhält eine Wildcard. Die weiteren zwölf Teilnehmer der Gruppenphase der European League werden in der Qualifikation ermittelt, darunter wird es Mannschaften aus den Spitzenligen Deutschlands, Spaniens, Frankreichs oder Dänemarks haben.

NLA-Auftakt beim BSV Bern

Das erste von Pfadis zehn Europacup-Gruppenspielen ist auf den 19. Oktober angesetzt. Bis dahin werden die Winterthurer bereits neun Meisterschaftsspiele bestritten haben. Der NLA-Auftakt erfolgt, einmal mehr, gegen den BSV Bern: Am 1. September, einem Mittwoch, treten die Winterthurer in Gümligen an.

Der erste Höhepunkt der Saison erfolgt vier Tage davor: Am 28. August spielt Meister Pfadi in der Axa-Arena gegen Cupsieger Kadetten Schaffhausen um den Supercup. Dieses erneute Duell der diesjährigen Playoff-Finalisten ist der Startschuss in die neue Saison.

Neues Format im Cup

Am 20. und 21. November steht das neue Cup-Wochenende mit Beteiligung der NLA-Teams an: In acht Vierergruppen wird zu den Sechzehntelfinals angetreten, die Sieger spielen tags darauf gleichenorts die Achtelfinals. Gastgeber einer Vierergruppe wird dabei jene Mannschaft, die zum Zeitpunkt der Auslosung am tiefsten klassiert ist.

Der Cup-Final ist am ersten Mai-Wochenende geplant. Die Meisterschaft wird wie in diesem Jahr erst im Juni entschieden: Der Termin eines letztes Spiels des Playoff-Finals ist der 12. Juni.

