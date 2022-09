Leni Sinclair wurde 1940 als Magdalene Arndt in Königsberg geboren und wuchs in einem Dorf bei Magdeburg auf. Bereits mit 19 verliess sie die DDR und wanderte in die USA aus. Sie liess sich in Detroit nieder, wo sie – unterbrochen von einigen Jahren New Orleans – heute noch lebt.

Leni Sinclair fotografiert in der Photobastei. Foto: Boris Müller