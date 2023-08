KZ-Überlebende über AfD-Zustimmung – «Als ob die Menschen zunehmend unter Gedächtnisverlust leiden» Für die Überlebenden der deutschen Konzentrationslager ist der hohe Zuspruch für die rechtsextreme AfD belastend. Kritik gibt es auch am CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Helmut Zeller aus Dachau

KZ Dachau bei München: Die AfD verfolge eine «unverhohlen rechtsextreme und völkische Agenda», sagt Dominique Boueilh, Präsident des Dachau-Komitees. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ernst Grube (90) ist bestürzt. «Für mich ist das nicht fassbar», sagt der Schoah-Überlebende und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau. Die in Teilen rechtsextreme AfD käme zurzeit bei einer Wahl für den Deutschen Bundestag laut einer Umfrage von Infratest Dimap auf 21 Prozent, einen Prozentpunkt mehr als vor einem Monat, und würde damit als zweitstärkste Kraft hinter CDU/CSU (27 Prozent) ins Parlament einziehen.

«Ich reagiere natürlich besonders empfindlich auf diese Entwicklung.» Grube hat als jüdisches Kind in den 1940er-Jahren erfahren müssen, wie es ist, wenn der Hass die Politik bestimmt. Die Nationalsozialisten verschleppten den Zwölfjährigen ins Konzentrationslager Theresienstadt. Auch das Comité International de Dachau (CID) zeigt sich besorgt über die wachsende Zustimmung in der Bevölkerung für die AfD.

Das sei für Überlebende der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager zutiefst verstörend und hochgradig alarmierend, hat Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Auschwitzkomitees, erklärt.

«Ich reagiere natürlich besonders empfindlich auf diese Entwicklung»: Ernst Grube, Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau und Holocaust-Überlebender. Foto: Christine Roth (Imago)

Die AfD, so Heubner, habe sich endgültig aus der «bürgerlichen Tarnungszone» verabschiedet und verfolge eine «unverhohlen rechtsextreme und völkische Agenda». Dominique Boueilh, Präsident des Dachau-Komitees, schrieb dieser Redaktion, dass sein Verband «natürlich sehr besorgt über den Anstieg rechtsextremer Bewegungen in den Ländern Europas und insbesondere in Deutschland» sei.

Die Enttäuschung sitzt tief: Deutschland sei es doch gelungen, das schwere Erbe des Nationalsozialismus in eine grosse Hoffnung für eine demokratische Gesellschaft umzuwandeln, die die Rechte und die Würde des Menschen respektiert. «Die Rückkehr politischer Parteien mit einer identitären und radikalen Linie stellt für uns, die Erben und Träger des Andenkens der ehemaligen Deportierten, einen Rückschritt und einen Angriff auf die Werte dar, die von den Opfern des Nationalsozialismus, gleich welcher Herkunft, Konfession und Natur, hinterlassen wurden», erklärte Boueilh.

Ort des Schreckens: Das Konzentrationslager Dachau. Foto: PD

Boueilh warnt: Die Rechten nähmen den Geist Europas ins Visier. Die politischen und zivilen Kräfte, die seit 80 Jahren in den Aufbau einer freien Welt investierten und die Werte respektierten, die sie aus dem Sieg über das nationalsozialistische Deutschland geerbt hätten, müssten sich mobilisieren und in einem verbindenden Gesellschaftsprojekt zusammenschliessen. Heubner sagte, es wäre «als Signal nach Europa fatal, wenn eine rechtsextreme Partei in Deutschland weiter an Macht und Einfluss gewinnen würde». Es scheine so, «als ob zunehmend mehr Menschen in Europa unter Gedächtnisverlust leiden und diejenigen Kräfte stärken, deren Ideologie und antisemitischer Hass Europa schon einmal zerrissen und zerstört haben».

Kritik an demokratischen Parteien

Ernst Grube kritisiert auch die demokratischen Parteien – für ihren Umgang mit der AfD. «Sie haben nicht den Widerstand geleistet, wie er sein sollte.» Grube erwähnt den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der sich im ZDF-Sommerinterview für eine Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene ausgesprochen hatte. Auch wenn Merz dann wegen der Proteste zurückgerudert sei, die Aussage stehe im Raum und trage zu einer Atmosphäre bei, die letztlich nur der AfD zum Vorteil gereiche.

Dazu komme, dass die Migrationspolitik in der EU – die Asylsuchenden würden im Stich gelassen – eine gewisse Nähe zur Politik der AfD aufweise. Grube betonte, dass er für sich spreche. Die Lagergemeinschaft werde noch eine gemeinsame Erklärung verabschieden.

«Denken Sie an die Aussage, der Nationalsozialismus sei ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte.» Karl Freller, CSU

Der Schoah-Überlebende und CID-Vizevorsitzende Abba Naor sagt zu Merz' Aussage nur: «Gefährlich!» Naor tritt seit vielen Jahren als Zeitzeuge auf – das macht ihm Hoffnung. «Die Kinder, die zugehört haben, werden, wenn sie im wahlfähigen Alter sind, nicht die AfD wählen.» Er denke, so Naor, die AfD habe auf längere Sicht keine grosse Chance. Die demokratischen Parteien in Deutschland könnten sich diesen Rechtsruck nicht leisten, sagt er. Die Bundestagswahlen sind erst in zwei Jahren – aber bei der Landtagswahl am 8. Oktober in Bayern würde den neuesten Wahlumfragen zufolge die AfD mit 14,1 Prozent, fast gleichauf mit den Grünen, als drittstärkste Kraft hinter der CSU ins Maximilianeum einziehen.

«Das ist eine echte Gefahr für die Demokratie», sagte Vizelandtagspräsident Karl Freller (CSU), Direktor der bayerischen Gedenkstättenstiftung. Die AfD zehre von den Ängsten der Menschen, die durch die Migrationspolitik und das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition verunsichert worden seien. Freller sieht auch die Erinnerungspolitik in Gefahr, «denken Sie an die Aussage, der Nationalsozialismus sei ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte, oder an die Forderung, die Erinnerungspolitik um 180 Grad umzudrehen».

